„St. Martin Akustik“: Präsenz-Konzert in Osterode am 29. Januar

Vor nahezu zwei Jahren musste die Kulturschmiede Osterode e.V. mit ihrer Akustik Konzertreihe „St. Martin Akustik“ das erste Konzert aufgrund der Corona-Pandemie absagen.

Am Samstag, dem 29. Januar, um 18.30 Uhr kehrt das Konzert nun zurück und stellt das erste Konzert der Kulturschmiede seit der Absage vor zwei Jahren dar. Als Künstlerinnen und Künstler konnten der deutschsprachige Singer-/Songwriter Jannes Schreiber, con aglio und Markus Funke gewonnen werden, so dass ein breites und großes Akustik-Programm in Kirchenatmosphäre zu erwarten ist. Für das Konzert ist es der Kulturschmiede in enger Zusammenarbeit mit der Gemeinde St. Martin gelungen, ein hybrides Konzertformat auf die Beine zu stellen.

Ohne die bereits bestehende professionelle Infrastruktur der Hygienemaßnahmen innerhalb der Gemeinde St. Martin wäre es der Kulturschmiede nicht möglich, ein derartiges Konzept durchzuführen. Über die Social Media-Plattformen des Vereins wurden bereits 60 Karten für das Konzert verlost, die unter einem detaillierten Hygienekonzept und der 2G-Plus Regel der Musik in der Kirche lauschen können. Das Konzert kann dabei parallel als Livestream unter live.kulturschmiede-osterode.de vom heimischen Sofa verfolgt werden. Die Künstlerinnen und Künstler können mittels einer Spendenplattform direkt im Livestream unterstützt werden.

„Die Kulturschmiede stellt sich damit erneut dem stark gestiegenen Organisationsaufwand von Kulturveranstaltungen, der einen ehrenamtlichen Verein vor große Herausforderungen stellt. Nicht zuletzt die Unterstützung der Sparkasse Osterode am Harz sowie der Kulturförderung der Stadt Göttingen ermöglicht es dem Verein, sein erstes hybrides Konzertformat zu starten. Darin liegt ein großes Potenzial für die Kulturszene der Region und ein neuer Weg der Kulturschmiede, ihr Ziel der direkten und unmittelbaren Künstlerförderung zu erreichen“, so die Veranstalter.