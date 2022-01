Osterode. Unbekannte Diebe lassen in Osterode sieben Bleche Kuchen und viele Teigrohlinge mitgehen.

Kuchendiebe sind in Osterode unterwegs.

Blaulicht Polizei Einbruch in Osteroder Bäckerei: Jede Menge Kuchen geklaut

Der Geschädigte stellte Freitagnacht, 20. bis 21. Januar, gegen 2 Uhr einen Einbruch in die Bäckerei in der Marientorstraße in Osterode fest.

Die bislang unbekannten Täter hatten im Tatzeitraum gewaltsam die Tür zum Lagerraum geöffnet und sieben Bleche mit Kuchen sowie drei Bleche mit Teigrohlingen für Brötchen entwendet.

Aufgrund der Menge der Kuchenbleche geht die Polizei davon aus, dass das Diebesgut mit einem Fahrzeug abtransportiert wurde. Die Höhe des Schadens wird auf etwa 450 Euro geschätzt.

Hinweise nimmt die Polizei Osterode unter der Tel. 05522/508-0 entgegen.

pol