Corona-Schutzimpfung Am 20. Dezember wieder Impfungen im Jugendgästehaus Osterode

Am kommenden Montag, 20. Dezember, besteht im Jugendgästehaus der Stadt Osterode am Harz, Scheerenberger Straße 34, wieder die Möglichkeit zur Corona-Schutzimpfung. Die Impfzeiten bleiben unverändert in der Zeit von 10 bis 14.30 Uhr, beziehungsweise solange Impfstoff vorhanden ist. Entsprechend der Empfehlung der ständigen Impfkommission besteht das Angebot zur Erst-, Zweit- und Booster-Impfung.

Anmeldung ist nicht erforderlich

Eine Booster-Impfung ist für Menschen möglich, deren vorherige vollständige Impfung mindestens fünf Monate zurückliegt. Ferner sind Impfungen für Kinder ab dem zwölften Lebensjahr in Begleitung eines Erziehungsberechtigten möglich. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Mitzubringen sind lediglich ein Ausweisdokument sowie ein Impfausweis beziehungsweise eine Impfersatzbescheinigung mit dem beziehungsweise mit der eine mindestens fünf Monate zurückliegende vollständige Impfung nachzuweisen ist.