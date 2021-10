Kita Röddenberg: Rohbau ist fertig – Richtfest gefeiert

Am Donnerstag letzter Woche begrüßte Bürgermeister Jens Augat zahlreiche Vertreter der am Bau beteiligten Unternehmen und Mitglieder des Stadtrates zum Richtfest der neuen Kita Röddenberg. „Mög dieser Bau gar schnell gedeih’n und bald ein Hort den Kindern sein, in dem sie alle dann geschwind so richtig warm zu Hause sind – und wohl sich fühlen allgemein im jüngsten menschlichen Verein“, wünschte Zimmerermeister Norbert Grösch von der Firma Baumgarten GmbH neben vielen weiteren guten Wünschen mit seinem Richtspruch.

„Einige Hürden mussten überwunden werden, bevor der eigentliche Bau starten konnte“, so Bürgermeister Augat während seiner Rede. Augat verwies in diesem Zusammenhang auf die Haushaltssituation sowie das Baugenehmigungsverfahren und bedankte sich bei allen, die den Bau der neuen Kindertagesstätte unterstützt und vorangetrieben haben.

Sorgfältige Arbeit und weitsichtige Organisation

Weder die Auswirkungen der Corona-Pandemie noch der zeitweise Materialmangel habe wesentlichen Einfluss auf den Bauverlauf gehabt. Dies zeuge von sorgfältiger Arbeit und weitsichtiger Organisation. Einen besonderen Dank richtete Augat deshalb auch an seine Kollegin und Bauleiterin Jelena Paul. „Sie behalten jederzeit den Überblick über das komplizierte Bauvorhaben und bringen das Projekt mit Nachdruck voran.“

Jelena Paul dankte ebenfalls allen beteiligten Unternehmen für ihre zuverlässige Arbeit und den Kollegen in der Verwaltung für die Unterstützung. „Wir bauen hier Zukunft und deshalb sind für mich eigentlich die Kinder, die die neue Kindertagesstätte besuchen werden, die eigentlichen Bauherren“, wandte sich der Bürgermeister abschließend an die Kinder, die die neue Einrichtung voraussichtlich ab April nächsten Jahres besuchen werden können.