Unbekannter bremst Autofahrer in Osterode aus – Bein eingeklemmt

Über eine Körperverletzung informiert die Polizei Osterode: So befuhr ein 34-jähriger Mann aus Osterode am vergangenen Dienstag, dem 21. September, gegen 20.30 Uhr in Osterode die Dörgestraße, als er von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer zunächst überholt und anschließend ausgebremst wurde. In Folge dessen kam es zu einem Streitgespräch zwischen den beiden Männern.

Täter tritt gegen Fahrertür

Als der Geschädigte dann kurze Zeit später wieder in sein Fahrzeug steigen wollte, trat der bislang noch unbekannte Täter gegen die Fahrertür des 34-Jährigen, sodass das Bein eingeklemmt und der Mann verletzt wurde. Der Täter hat nach Aussagen der Polizei danach sein Fahrzeug abgestellt und den Tatort fußläufig verlassen.

Die Polizei Osterode bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 05522/508-0 bei ihr zu melden.

pol