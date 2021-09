TSC Dorste verlegt seine Versammlung in die Stadthalle

Dorste. Aufgrund der Corona-Vorgaben findet die Versammlung am 24. September in der Osteroder Stadthalle statt. Ein Busservice wird angeboten.

Die Jahreshauptversammlung des TSC Dorste kann nicht wie geplant am 17. September im Pane e Vino da Gianni in Dorste stattfinden. Unabhängig von Inzidenzen und Warnstufen gilt für öffentliche Veranstaltungen die gültige Abstandsregel. Sollte eine ähnlich große Teilnehmerzahl wie im vergangenen Jahr erreicht werden, können diese Vorgaben nicht mehr eingehalten werden. Daher hat sich der Verein dazu entschlossen, die Versammlung in die Osteroder Stadthalle zu verlegen. Neuer Termin ist nun am 24. September ab 19 Uhr.

Damit niemand durch die Verlegung benachteiligt wird, hat der TSC einen für alle Mitfahrer und Mitfahrerinnen kostenfreien Bustransfer zur Stadthalle organisiert. Der Bus wird um 18.30 Uhr vom Parkplatz vor der Festhalle Dorste starten. Wer den Bus nutzen möchte, muss sich im Vorfeld beim Verein anmelden, entweder bei Matthias Beushausen unter Telefon 05552/8895 oder per E-Mail an info@tsc-dorste.de. Auch die Rückfahrt wird per Bus erfolgen.

Unabhängig von einer Allgemeinverfügung des Landkreises Göttingen führt der TSC die Versammlung unter Einhaltung der 3G-Regeln durch. Es dürfen an der Versammlung nur geimpfte, genesene oder getestete Personen teilnehmen. Der Verein ist verpflichtet, diese Regeln einzuhalten und auch zu überprüfen. Wer nicht geimpft oder genesen ist, muss einen Test vorlegen. Ein PCR-Test darf dann nicht älter als 48 Stunden sein, ein PoC-Antigen-Test nicht älter als 24 Stunden.

Im Ausnahmefall kann ein Selbsttest vor Abfahrt des Busses oder vor dem Betreten der Stadthalle unter Aufsicht eines Vorstandsmitglieds vorgenommen werden. Ab 17.30 Uhr steht der Vorstand dazu an der Festhalle bereit, der Selbsttest ist mitzubringen. In der Stadthalle herrscht bis zur Einnahme des Sitzplatzes Maskenpflicht.