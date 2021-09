Stadt Osterode: Zusammen seit 90 Jahren im Öffentlichen Dienst

Zwei Mitarbeiterinnen und einen Mitarbeiter mit zusammen 90 Jahren Tätigkeit im Öffentlichen Dienst, konnte Osterodes Bürgermeister Jens Augat kürzlich zu ihren jeweiligen Dienstjubiläen beglückwünschen.

Dabei feierte Dirk Schlegel bereits sein 40-jähriges Dienstjubiläum. Nach einigen Jahren als Zeitsoldat bei der Bundeswehr absolvierte Schlegel von 1989 bis 1992 seinen Vorbereitungsdienst bei der Stadt Braunschweig. Nach einer dortigen Verbeamtung wechselte er zum 1. Januar 1993 in das Sozialamt der Stadt Osterode am Harz, ehe zum 1. November 1994 die Berufung zum leitenden Standesbeamten erfolgte.

Leitung Fachdienst Inneres

Im Oktober 2003 wechselte er in den damaligen Steuerungs- und Servicebereich 1, wo er sich fortan um die Angelegenheiten der politischen Gremien kümmerte, bis er im Juli 2016 in den Fachdienst Bauen versetzt wurde und dort die Leitung des Verwaltungsservice übernahm. Seit November 2019 ist Schlegel nunmehr als Leitung des Fachdienstes Inneres tätig und übernimmt übergeordnet die Verantwortung für die politischen Gremien, Organisation, Personal sowie Informationstechnologie.

Jeweils 25 Jahre sind Michaela Schulze und Carola Jülge im öffentlichen Dienst tätig. Schulze absolvierte von 1996 bis 2000 ihre Ausbildung zur Verwaltungsfachangestellten bei der Stadt Osterode am Harz und wurde im Anschluss im Sozialamt und in der Verwaltungsaußenstelle in Förste eingesetzt.

Im März 2009 wechselte sie in die Verwaltung des Baubetriebshofes, seit April dieses Jahres ist sie im Fachdienst Bauen, Bereich Bauverwaltung und Stadtentwicklung tätig. Dort hat sie nunmehr die Friedhofssachbearbeitung übernommen. Auch Carola Jülge absolvierte von 1996 bis 1999 ihre Ausbildung zur Verwaltungsfachangestellten bei der Stadt Osterode.

Kleine Feierstunde

Im Anschluss daran wurde sie mit einer geteilten Stelle in der Verwaltungsaußenstelle Förste und im damaligen Fachbereich Bauen übernommen, ehe sie ab Juli 2000 gänzlich im Bauamt eingesetzt wurde. Im Januar 2001 folgte ein Wechsel in die Stadtkasse, ehe Jülge ab Dezember 2006 im Bürgerbüro eingesetzt wurde und hier insbesondere die Angelegenheiten des öffentlichen Personennahverkehrs bearbeitete. Nach einem kurzen Einsatz im Fachdienst Bauen folgte der Wechsel zurück in die Stadtkasse, wo sie fortan die stellvertretende Kassenleitung übertragen bekam, die sie bis heute innehat.

In einer kleinen Feierstunde ließ Bürgermeister Jens Augat die beruflichen Werdegänge der Jubilarinnen und des Jubilars Revue passieren und bedankte sich für die bisher erbrachten Leistungen. Er wünschte allen auch weiterhin interessante Jahre bei der Stadtverwaltung und hofft auf eine auch zukünftig gute Zusammenarbeit.