Onleihe Osterode So reist die Bibliothek Osterode mit in den Urlaub

Nachdem viele Monate keine Reisen möglich waren, bieten nun die aktuellen Lockerungen viele Gelegenheiten, das Fernweh etwas zu besänftigen. Aber egal, in welche Richtung es gehen soll, ins benachbarte Ausland oder Reiseziele innerhalb von Deutschland. „Eines dürfen Sie nicht vergessen: Ins Gepäck sollte unbedingt Ihre Bibliothek“, meinen die Verantwortlichen der Stadtbibliothek Osterode.

Es ist ganz einfach: Die Stadtbibliothek ist ein Verbundmitglied der Onleihe Niedersachsen, und mit einem gültigen Leseausweis haben Interessierte Zugriff auf ein vielfältiges digitales Angebot. Eine Ausleihe von zehn Medien gleichzeitig und selbst ein Nachladen von unterwegs ist durch einen einfachen Download möglich. Ein schmaler, leichter E-Reader passt in jedes Gepäck, und somit ist die Bibliothek am Urlaubsort mit am Start.

Keine Nutzungsgebühren

Und das komplette Angebot ist kostenlos nutzbar. Denn seit dem 1. Juni 2021 erhebt die Stadtbibliothek Osterode keine Nutzungsgebühren mehr, und so steht das gesamte Angebot kostenlos zur Verfügung. Unter www.onleihe-niedersachsen.de haben Interessierte die Auswahl zwischen aktuellen Bestsellern, Biografien, Reise- und Sprachführern, verschiedenen Tageszeitungen und Magazinen und E-Audios. Das Team der Stadtbibliothek steht für Fragen unter 05522/124371 gern zur Verfügung. Aber auch Daheimgebliebene können das umfangreiche Angebot an Büchern, Filmen und Spielen vor Ort nutzen. Die Stadtbibliothek ist während der Urlaubszeit regulär geöffnet, so dass für Unterhaltung an Regentagen gesorgt ist. Eine große Auswahl an Tonie-Figuren und TipToi-Büchern warten zusätzlich auf audiodigitale Entdeckungsreisen und lassen keine Langeweile aufkommen.

Spannende Aktion – Ferienpass Osterode

Eine spannende Aktion für alle Ferienpasskinder von 10 bis 14 Jahren bietet die Stadtbibliothek am 24. August von 15 bis 17 Uhr an. Die Buchillustratorin Julia Neuhaus erstellt mit den teilnehmenden Kindern einen eigenen kleinen Trickfilm.

Nach einer Lesung und einem Bilderbuchkino mit absurden, verrückten Situationen, entwickeln die Kinder mit Hilfe eines Tablets ihren eigenen Film. Das Ergebnis kann später gemeinsam auf YouTube angeschaut werden. Der Eintritt beträgt drei Euro. Die Anmeldung erfolgt direkt in der Stadtbibliothek Osterode am Harz.

Öffnungszeiten der Stadtbibliothek Osterode auch während der Sommerferien sind Montag 14 bis 17 Uhr, Dienstag, Donnerstag und Freitag 10 bis 13 Uhr sowie 14 bis 17 Uhr und Samstag 10 bis 13 Uhr. Mittwochs ist die Einrichtung der städtischen Wirtschaftsbetriebe geschlossen.