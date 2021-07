Grüne stellen Kandidaten im Altkreis Osterode auf

Die Grünen im Altkreis Osterode machen zunächst deutlich, dass für alle ihre Kandidaten auch auf kommunaler Ebene Klima-, Umwelt-, Naturschutz und deren Sozialverträglichkeit Vorrang haben sollen. Die Kandidaten wollen sich dem Klimawandel und dem zunehmenden Raubbau an der Natur entgegenstellen, den Ausbau geeigneter erneuerbare Energien und die Ansiedlung auf Nachhaltigkeit ausgerichteter Betriebe fördern.

Dabei wollen sie auf möglichst gleich- und hochwertige und gesunde Lebensbedingungen in den Ortschaften hinwirken, den Gemeinsinn in sozialer und ökologischer Hinsicht fördern und die Attraktivität der Orte steigern, damit sich Jung und Alt hier wohlfühlen und sich zunehmend junge Familien ansiedeln. Ein besonderes Augenmerk wollen sie auf die Entwicklung der Zentren in Städten und Dörfern legen, damit Altbauten eine Chance bekommen, mit neuem Leben gefüllt zu werden.

Aufgrund ihrer gestiegenen Mitgliederzahlen freuen sich die Grünen besonders darüber, einen hohen Frauenanteil bei den Kandidaten präsentieren zu können. Dabei blicken sie zufrieden auf eine erfolgreiche Arbeit und Zusammenarbeit in den Räten zum Beispiel in der Mehrheitsgruppe der Stadt Osterode in der letzten Legislaturperiode.

Info: Die Kandidaten

GemeinderatBad Grund und Ortsrat Badenhausen: Christian Voigt.

Stadtrat Osterode Wahlbezirk 1: Almut Mackensen, Wolfgang Schubert, Claudia Leonhardt, Anja Bengsch und Martin Struck.

Wahlbezirk 2: Johanna Wehmeyer, Reiner Schenk, Wolfgang Hypko und Gabi Struck, Ortsrat Freiheit: Wolfgang Hypko, Stadtrat Herzberg: Dagmar Schwarzer, Björn Bühring, Doris Köplin, Amelie Seidel, Jennifer Menzel, Lydia Krause und Bernd Petersen, Ortsrat Scharzfeld: Doris Köplin und Jennifer Menzel, Ortsrat Pöhlde: Amelie Seidel, Ortsrat Sieber: Lydia Krause und Bernd Petersen, Stadtrat Bad Sachsa: Katharina Euteneier, Gabi Bühring, Sascha Storz, Horst Unverzagt und Ute Janich.

Kreistag Wahlbezirk 11 (Osterode, Bad Grund): Almut Mackensen, Rainer Schenk, Gabriele Struck, Daniel Wehmeyer, Claudia Leonhardt, Wolfgang Schubert, Martin Struck und Wolfgang Hypko.

Kreistag Wahlbezirk 12 (Herzberg, Hattorf): Doris Köplin, Dagmar Schwarzer, Björn Bühring, Amelie Seidel, Lydia Krause, Bernd Petersen und Jennifer Menzel.

Kreistag Wahlbezirk 13 (Bad Lauterberg, Bad Sachsa): Katharina Euteneier, Fritz Vokuhl, Gabi Bühring und Hans-Christian Metzger.