THW-Fahrzeuge beim Unwettereinsatz, hier in Sundern im Sauerland.

Unwetter in NRW

Unwetter in NRW THW aus der Region hilft im Katastrophengebiet Wuppertal

Einsatzkräfte des Technischen Hilfswerks aus Osterode, Göttingen und Northeim sind am frühen Donnerstagmorgen zu einem Hilfseinsatz ins Katastrophengebiet nach Wuppertal aufgebrochen. Insgesamt sind 32 Helfer aus Südniedersachsen auf dem Weg in das von schweren Unwettern mit Starkregen heimgesuchte Gebiet, davon 13 aus Osterode. Die Alarmierung ist um 4 Uhr erfolgt, berichtet der Osteroder THW-Ortsbeauftragte Carsten Schmidt. Gegen Donnerstagmittag sollen die Helfer am Einsatzort eintreffen.

„Die Lage vor Ort ist sehr angespannt“, sagte Schmidt. Aufgrund des Katastrophenfalls sei eine Anfrage des THW-Landesverbandes Nordrhein-Westfalen an den Landesverband Niedersachsen erfolgt und um Unterstützung gebeten worden, dieser habe dann auch den THW-Ortsverband Osterode in Alarmbereitschaft versetzt und Personal und Technik angefordert.

Truppe aus Osterode übernimmt Aufgaben der Einsatzleitung

Er erläuterte, dass unter anderem eine sogenannte FUK-Truppe (Führung und Kommunikation) aus Osterode dabei sei, die vor Ort Aufgaben der Einsatzleitung übernimmt, außerdem eine Fachgruppe Notversorgung und Instandsetzung, die Stromaggregate, Pumpen und auch Zelte zur Unterbringung der Helfer mitführt. Aus Göttingen gehören THW-Spezialisten für Wasserschaden mit sehr starke Pumpen zum Einsatzteam aus Südniedersachsen, aus Northeim ein Bergungstrupp.