Autofahrer muss Krad ausweichen – Polizei Osterode sucht Zeugen

Die Polizei Osterode sucht Zeugen des Vorfalls auf der B498 in Höhe Wasserwerk.

Ein Kradfahrer hat am Sonntag auf der B498 einen Verkehrsunfall verursacht, bei dem ein Autofahrer verletzt wurde, und ist einfach weitergefahren.

Unfallflucht auf Höhe Wasserwerk

Gegen 13.30 Uhr ist einem Autofahrer auf der B498 in Höhe des Wasserwerkes in einer Rechtskurve ein Krad auf seiner Fahrspur entgegengekommen. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, musste der Pkw-Fahrer bremsen und nach rechts ausweichen. Dabei rutschte er in den Graben und erlitt Verletzungen, die im Krankenhaus behandelt werden mussten. Der Sachschaden beläuft sich auf 2.500 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Osterode unter Telefon 05522/508-0 entgegen. pol/kic