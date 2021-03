E-Bike-City: Osterode als ein Zentrum der neuen Mobilität?

Dass E-Mobilität zu wahren Höhenflügen ansetzt, wird deutlich bei den E-Bikes: Während es bei der Autoindustrie noch hakt, hat sich die neue Radlerkultur längst durchgesetzt, die Antriebstechnik macht das Radfahren auch für die älteren Generationen bequem erlebbar, bei gutem Wetter täglich zu beobachten, wenn auch Senioren mühelos jede Steigung nehmen.

Osterode will sich um diesen zukunftsweisenden Trend kümmern, das ist gut so. Der Einstieg soll, wie es Jörg Hüddersen von der SPD anmerkte, zunächst mit geringen finanziellen Mittel erfolgen, um das zu erreichen, was damit machbar ist. Nachvollziehbar! Doch in den nächsten Jahren muss dann auch in die Infrastruktur der Zukunftstechnologie investiert werden, damit was Nachhaltiges draus wird. Es ist also ein langer, durchaus vielversprechender Prozess, in den die Stadt jetzt einsteigt. Es wäre ein weiterer Baustein für mehr Nachhaltigkeit, die Osterode anstrebt.

Auf Initiative des ehemaligen Bürgermeisters Klaus Becker hatte sich die Stadt mit Erfolg auf die Projektteilnahme „Global nachhaltige Kommune in Niedersachsen“ beworben. Im April 2019 war ein einstimmiger Ratsbeschluss zur Resolution „2030 – Agenda für nachhaltige Entwicklung“ erfolgt. Das jetzt aber neue Gips-Abbauvorhaben dazwischen grätschen, ist bitter, denn mit nachhaltigem Wirtschaften und schonendem Umgang mit unseren natürliches Ressourcen hat das leider wenig zu tun.