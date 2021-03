Am 5. März ist Weltgebetstag der Frauen – so feiern die Gemeinden

Findet der Weltgebetstag (WGT) am 5. März 2021 überhaupt statt? Ja, unter allen Umständen. Viele engagierte Frauen tun momentan alles dafür, dass – trotz Corona-Pandemie – gemeinsam der Weltgebetstag „gefeiert“ werden kann. Wenn auch anders als sonst. Frauen, Kinder und Männer können in der Gebetskette am 5. März dabei sein: sei es „live“ in einem der Gottesdienste vor Ort, zu Hause im eigenen Wohnzimmer – um 19 Uhr strahlt der Sender „Bibel- TV“ einen Weltgebetstags-Gottesdienst aus – oder auch unter www.weltgebetstag.de.

Pflanzen aus den Gärten der Frauen, eine Bislama-Bibel, Girlanden-Halsketten und palmengeflochtene Körbe und Fächer: „Das Bild symbolisiert die Vanuatu-Gemeinschaften, es spiegelt Gottes Schöpfung, es zeigt die Verbindung mit dem Land und die Schönheit des Lebens durch den Glauben“, so die Frauen aus Vanuatu. Vanuatu ist ein souveräner Inselstaat im Südpazifik, der aus 83 Inselgruppen besteht.

„Worauf bauen wir?“ ist das Motto des Weltgebetstags aus Vanuatu, in dessen Mittelpunkt der Bibeltext aus Matthäus 7, 24 bis 27 stehen wird. Mit ihrem Gottesdienst wollen die Frauen aus Vanuatu ermutigen, das Leben auf den Worten Jesu aufzubauen, die der felsenfeste Grund für alles menschliche Handeln sein sollen. Denn nur das Haus, das auf festem Grund stehe, würden Stürme nicht einreißen, heißt es in der Bibelstelle bei Matthäus. Denn 2015 zog Zyklon Pam über den Inselstaat hinweg, sorgte für eine große Verwüstung und auch viele Todesopfer.

Mit jeder Spende zum WGT wird nicht nur die Arbeit des Weltgebetstags der Frauen unterstützt. Der eingetragene Verein „Deutsches Komitee“ fördert außerdem jährlich etwa 100 Projekte weltweit und ist dafür nicht nur an jedem ersten Freitag im März aktiv, sondern das ganze Jahr über mit Kampagnen, Aktionen und Veranstaltungen. Außerdem setzt sich die Organisation weltweit für die Rechte der Frauen ein, verbessert die Lebenssituation der Menschen, lässt ihnen Bildungsmöglichkeiten zuteilwerden, sorgt für sauberes Trinkwasser und bessere Hygienebedingen und vieles andere mehr.



Osterode

In Osterode wird es am Weltgebetstag, dem 5. März, einen zentralen Gottesdienst um 19 Uhr in St. Aegidien geben. Er wird deutlich kürzer sein als die sonst besonders kreativ ausgestalteten Weltgebetstagsgottesdienste der vergangenen Jahre. Dazu ist eine vorherige Anmeldung im evangelischen Gemeindebüro, Telefon 05522/901931, oder online unter https://aegidien-marktkirche.gottesdienste-besuchen.de erforderlich. Zudem werden am 5. März von 18.50 bis 19 Uhr in ganz Osterode die Kirchenglocken läuten.

Außerdem wird es in nächster Zeit wieder faire Waren im Weltladen auf dem Kornmarkt (ehemals „Tabakeck“) zu kaufen geben. Darunter passend zu Vanuatu Lebensmittel und Kunsthandwerk aus Kokos, getrocknete Mangos, fair gehandelten Kaffee, Tee, faire Schokoladen und mehr. Die Öffnungszeiten sind Samstag zum Markttag, 6. März, von 9.30 bis 13 Uhr und am Freitag, 5. März, von 15 bis 18 Uhr.

Der Weltladen beteiligt sich außerdem an der Aktion „Samentütchen für den Weltgebetstag“. Gegen eine Spende für die Frauenprojekte des Weltgebetstags können Samentütchen mit einer bunten Blumenmischung erworben werden. „Denn Kollektengelder werden dringend benötigt, die Corona- Pandemie hat in den Ländern des Südens die Frauen besonders hart getroffen. Wer nicht zu der Andacht ‚live‘ kommen kann, kann auf diese Weise die Frauenprojekte unterstützen“, erläutert Pastorin Johanna Friedlein. Auch werden Tüten als Zeichen der Verbundenheit verteilt an Frauen aus den verschiedenen Gemeinden, die sich der Weltgebetstagsbewegung verbunden fühlen, aber in diesem Jahr nicht dabei sein können.

Am 5. März 2021 wird in aller Welt der Weltgebetstag der Frauen aus Vanuatu gefeiert. Foto: Juliette Pita / Weltgebetstag der Frauen

Auch in diesem Jahr lädt Pastorin Ute Rokahr in den Altenheimen St. Jakobi und Siebenbürgen Osterode zum Weltgebetstags-Gottesdienst ein. „Wir feiern diesen Gottesdienst in beiden Häusern mehrfach, das heißt in kleinen Gruppen, hausintern, in der zweiten Märzhälfte. In den letzten Jahren haben wir die Erfahrung gemacht, dass Frauen, die die Weltgebetstags-Tradition kennen, dieses Angebot besonders gern annehmen, aber auch weitere Bewohner und Bewohnerinnen Interesse daran finden. An diese guten Erfahrungen knüpfen wir an“, erzählt Ute Rokahr.

Im Gottesdienst wird zum Teil das Material, das insbesondere für Seniorenheime herausgegeben ist, Verwendung finden. Einzelne Bewohnerinnen und Mitarbeiterinnen gestalten den Gottesdienst mit.

Nienstedt-Förste/Eisdorf-Willensen

Der WGT-Gottesdienst für das verbundene Pfarramt Nienstedt-Förste/Eisdorf-Willensen findet in diesem Jahr in St. Martin in Nienstedt statt – am Freitag, 5. März, um 19 Uhr. Es ist eine gekürzte Form vorbereitet worden (gut 30 Minuten) ohne anschließende Zusammenkunft. In St. Martin sind ausreichend Plätze auf Abstand möglich. Eine Anmeldung ist hier nicht erforderlich.

Lasfelde

In Lasfelde findet zwar kein öffentlicher Gottesdienst statt, aber von 18.50 bis 19 Uhr werden die Kirchenglocken läuten, und es wird eine Andacht im kleinen Kreis zu dem Thema geben. Auch werden als Zeichen der Verbundenheit Tüten mit der Postkarte aus Vanuatu, zwei Gebeten, einem Rezept und einer Spendentüte gepackt für diejenigen Frauen, die sich der Weltgebetstagsbewegung verbunden fühlen.

Schwiegershausen/Dorste/Wulften

Das verbundene Pfarramt Schwiegershausen/Dorste/Wulften hat sich in diesem Jahr schweren Herzens gegen einen Weltgebetstags-Gottesdienst entschieden.

Herzberg

Die evangelisch-freikirchliche Gemeinde Kreuzkirche in Herzberg lädt alle Herzberger Gemeinden zu einer ökumenischen Veranstaltung ein. Sie können am Freitag, 5. März, von 14 bis 19.30 Uhr in der Nelkenstraße 1 den Vanuatu-WGT kennenlernen. Mit einem Stationsweg in der offenen Kirche können sich interessierte Frauen über das Land und die Menschen in Vanuatu informieren, das bestellte Material mitnehmen, Gebete sprechen und Andacht halten gemeinsam mit Frauen rund um den Erdenkreis. Die verschiedenen Stationen bieten, mit den gebotenen Abstands- und Hygienebedingungen, Raum und Zeit dafür.

Hattorf

Die St.-Pankratius-Gemeinde in Hattorf feiert gemeinsam mit der katholischen St.-Josef-Gemeinde am Freitag, 5. März, um 19 Uhr in der St.-Hildegard-Kirche den WGT im Rahmen eines Gottesdienstes unter Beachtung der Corona-Vorbeugungsmaßnahmen (Anmeldung, Händedesinfektion, Abstand, Masken auch noch an den Sitzplätzen, Musik nur von CD, Reinigung der Bänke usw.). Es können keine Speisen angeboten werden, aber als kleines Andenken werden die Kärtchen vom WGT und die Samentüten am Platz liegend verteilt.

Bad Sachsa

Eigentlich feiert die Kirchengemeinde Steina den Weltgebetstag gemeinsam mit der Kirchengemeinde Bad Sachsa in Bad Sachsa. In diesem Jahr wird es aufgrund der aktuellen Situation aber einen separaten Gottesdienst zum Weltgebetstag in Steina geben. Dieser findet am Sonntag, 14. März, um 11 Uhr statt.

Oberharz:

Wildemann und Bad Grund feiern den WGT gemeinsam am Sonntag, 7. März, um 11 Uhr. Geplant ist der „ganz normale“ WGT- Gottesdienst mit Hintergrundinfos – ohne Gesang, ohne Tanz, ohne Essen. Pastorin Astrid Schwerdtfeger hält die Predigt. Ein Gottesdienst zum Weltgebetstag im Oberharz wird am Freitag, 5. März, um 19 Uhr in St. Salvatoris Zellerfeld angeboten. Dieser Gottesdienst wird in ökumenischer Verbundenheit von Frauen aus den evangelisch-lutherischen Gemeinden im Oberharz sowie aus der katholischen Gemeinde, der methodistischen Gemeinde und der Pfingstgemeinde aus Clausthal-Zellerfeld vorbereitet. Anmeldung entweder online, per E-Mail an kirchenbuero-oberharz@evlka.de oder telefonisch im Kirchenbüro Oberharz (Montag bis Donnerstag, 10 bis 12 Uhr, oder Mittwoch und Donnerstag, 15 bis 16 Uhr) unter Telefon 05323/7005. Es kann sinnvoll sein, sich wegen der Temperatur (maximal 16 Grad) in der St.-Salvatoris-Kirche eine eigene Decke und/oder ein Sitzkissen mitzubringen. Zum Aufwärmen gibt es warmen Tee – wer mag bringt sich einfach eine eigene Tasse mit.

Altes Amt

„Am ersten Freitag im März feiern wir eigentlich einen Gottesdienst mit Frauen aus mehr als 150 Ländern. An diesem Tag sind wir miteinander verbunden im Gebet im Gesang im Anliegen der Frauen, die ihn für uns ausgearbeitet haben. In diesem Jahr waren es die Frauen aus Vanuatu. In der jetzigen Situation ist es nicht angebracht mit über 100 Frauen gemeinsam einen Gottesdienst zu feiern. Dennoch sollte es uns ein großes Anliegen sein, diesen weltumspannenden Gottesdienst zu feiern“, erklärt Gabriele Arneke. Sie ergänzt: „So kamen wir auf die Idee, dass jede Gemeinde ihre Frauen in ihre Kirche zu einer Andacht mit dem Inhalt Vanuatu einlädt. So werden wir keine Abstandsprobleme bekommen, weil sich viele Frauen auf viele Kirchen verteilen.“

Am 5. März rufen uns um 19 Uhr die Glocken in unsere Kirchen, um mit allen Frauen der Welt gemeinsam zu beten. Es laden ein: Sebexen, Kalefeld, Echte- Eboldshausen, Willershausen und Westerhof.

Duderstadt

Frauen der St.-Servatius- und St.-Cyriakus-Gemeinde laden am 5. März in der Zeit von 17 bis 20 Uhr zu einer „offenen Kirche“ zum Weltgebetstag ein. Im Mittelpunkt steht in diesem Jahr Vanuatu, ein im Pazifik liegender Inselstaat. Interessierte haben die Möglichkeit, sich ganz individuell im Kirchenraum der St.-Servatius-Kirche über Vanuatu zu informieren, der Künstlerinnenintention des diesjährigen Titelbildes nachzugehen, sich dem diesjährig auserwählten Bibeltext zu nähern, im stillen Gebet zu verweilen und den Kirchenraum zu genießen. Eine vorherige Anmeldung ist nicht notwendig, das Tragen eines Mund-Nase-Schutzes (FFP) und das Einhalten des Abstandes sind erforderlich. khl/kic

Spendenmöglichkeiten gibt es unter https://weltgebetstag.de/kollekte-projekte/spenden/

Weitere Infos: weltgebetstag.de/kollekte-projekte/projekte-weltweit/