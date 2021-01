Die Partnerschaft für Demokratie am Harz bietet Kindern aus dem Fördergebiet (Altkreis Osterode) im Alter bis zehn Jahre die Möglichkeit der Teilnahme an einem Malwettbewerb. Das Thema heißt „Was ist für dich Demokratie?“ Die Kinder sollen auf einem Bild darstellen, was ihnen zum Thema Demokratie einfällt, versehen mit einer kurzen Beschreibung auf der Rückseite. Die Auswahl der Materialien, mit denen das Bild gestaltet wird, ist den Kindern überlassen.

Die Bilder können bis zum 26. Februar im „Bunten Laden“ in Herzberg abgegeben oder auf dem Postweg an „Der Bunte Laden“, Hauptstraße 7, 37412 Herzberg am Harz, gesendet werden. Die Bilder werden im „Bunten Laden“ ausgehängt und nehmen an einer Verlosung teil. Eine unabhängige Jury wird die schönsten Bilder prämieren.

Mehr Informationen

Fragen und Informationen zum Malwettbewerb oder zur Partnerschaft für Demokratie sind erhältlich auf der Internetseite www.vielfalt-osterode.de oder unter Telefon 05522/960-4750.