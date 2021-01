Gebrauchtkleidung für Rumänien

Die Rumänienhilfe des Kirchenkreises Harzer Land nimmt wieder Gebrauchtkleidung, Schulranzen, Pflegehilfsmittel wie Rollatoren und Fahrräder an. Da der Laden der Rumänienhilfe in der Straße Rollberg 11 in Osterode wegen des Lockdowns geschlossen ist, gibt es daneben im Eingang Rollberg 9 bis auf Weiteres die Öffnungszeiten: Montag bis Freitag, 9 bis 13 Uhr. Dort stehen im Eingang Tische, auf denen die gespendete Gebrauchtkleidung kontaktlos abgelegt werden kann. Außerhalb dieser Zeit ist keine Ablage erlaubt.

Ehrenamtliche Mitarbeiter der Rumänienhilfe werden die Artikel dort entnehmen und weiter verarbeiten. Zettel mit näheren Informationen liegen ebenfalls aus. Es wird gebeten, nur gut erhaltene Kleidung gewaschen oder gereinigt zu spenden, da die Kleidung wieder getragen werden soll. Außerdem sollte die Kleidung möglichst in stabilen Kartons (z.B. Bananenkartons, Umzugkartons) gepackt sein. Der Anrufbeantworter am Telefon der Rumänienhilfe kann zur Zeit nicht regelmäßig abgehört werden, so dass um Verständnis für Verzögerungen gebeten wird.

Die Rumänienhilfe engagiert sich für Menschen in Siebenbürgen

Die Rumänienhilfe versucht die Einrichtungen für behinderte und pflegebedürftige Menschen in Siebenbürgen trotz der coronabedingten Einschränkungen unvermindert zu unterstützen, da die Schwierigkeiten dort größer sind als in Deutschland. So konnten im vergangenen Jahr siebzehn Lastzüge mit Hilfsgütern von Osterode nach Alba Julia geschickt werden.