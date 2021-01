Sanierungsarbeiten am Alten Rathaus Osterode starten im Frühjahr

Im Frühjahr, sobald es das Wetter zulässt, sollen die umfangreichen Sanierungsarbeiten am Alten Rathaus in Osterode beginnen. Es ist in die Jahre gekommen, das alte Gemäuer, sowie draußen als auch im Gebäudeinneren besteht Handlungsbedarf. Der Vorgängerbau aus dem 14. Jahrhundert wurde beim Stadtbrand von 1545 mit Ausnahme des gewölbten Rathauskellers zerstört. Der Wiederaufbau erfolgte nach der Bauinschrift im Jahr 1552, das Rathaus war in seiner Funktion als Verwaltungs- und Repräsentationsgebäude entstanden. Für Gericht, festliche Veranstaltungen aber auch für Warenlager mussten Räume geschaffen werden. Auch die Stadtverwaltung hatte hier ihren Sitz, bis das Harzkornmagazin aufwändig umgebaut wurde. Am 26. März 1987 war der erste Bauabschnitt vollendet und die ersten Bediensteten der Stadt zogen ein. Jetzt beherbergt das Alte Rathaus das Stadtarchiv, den Trausaal, Räumlichkeiten für den Heimat- und Geschichtsverein sowie das Restaurant Ratskeller.

Planungsgruppe Lange erstellt Konzept

Für die nun anstehende Sanierung des denkmalgeschützten Alten Rathauses hat die Planungsgruppe Lange aus Northeim eine Konzepterarbeitung zur Umnutzung vorgenommen und den Umfang einer Fassadensanierung, insbesondere des Natursteingiebels, des Innenhofes und der Putzschäden im Bereich Massiv- und Fachwerkbau ermittelt. Weitere Themen, denen sich die Fachleute angenommen haben, sind unter anderem die barrierefreie Erschließung des Restaurants im Erdgeschoss, die Wiederherstellung der historischen Eingangssituation, der Einbau barrierefreier Toiletten im Erdgeschoss, die Beseitigung der Feuchtigkeits- und Geruchsproblematik im Keller- und Erdgeschoss und die Prüfung der elektrischen Anlagen. Laut Erstem Stadtrat und Bauamtsleiter Thomas Christiansen werden die Arbeiten zunächst an der Außenfassade und Treppe beginnen, die Ausschreibungen dazu laufen.

Innenarbeiten geschoben

Die Innenarbeiten wurden erstmal geschoben, die im Restaurant Barrierefreiheit schaffen sollen und die Verlegung der Toilettenanlage aus dem Keller umsetzen werden. "Dafür haben wir noch keine Baugenehmigung", erklärt Christiansen, denn die Auflagen für den historischen Bau sind hoch. So wird es zunächst um den aufwändigen Brandschutz und die Lüftungsanlagen gehen. Die Verwaltung hofft, auch dafür im Frühjahr die Voraussetzungen geschaffen zu haben. Für den Pächter des Ratskellers verschieben sich zumindest die Erschwernisse des Umbaus zunächst. Geplant ist allerdings, die Maßnahme soweit wie möglich bei laufendem Betrieb zu schultern, die räumlichen Gegebenheiten lassen zumindest parallel den Einbau der neuen Toilettenanlage zu.

Gastronomie leidet unter Corona

Derzeit ist die Gastronomie wegen Corona ganz geschlossen. Michael Rabold hatte den Ratskeller erst im April 2018 übernommen, der Wirt war vielen Osterodern schon bestens bekannt, denn bis dahin hatte er das Tilman-Riemenschneider-Restaurant betrieben. Während der Ratskeller, gelegen an zentraler Stelle in der Altstadt, seit Übernahme recht gut lief, leidet das Geschäft wie das vieler anderer Gastronomen jetzt unter den Folgen von Corona. Aber: "Wenn die staatliche Unterstützung wie angekündigt fließt, stehen wir gar nicht so schlecht da", erklärt der Pächter. Eine Teilzahlung ist inzwischen erfolgt. Und auch die Stadt als Verpächter zeigt sich kulant: "Wir bemühen uns, die Bedingungen so gut zu gestalten, dass eine Insolvenz vermieden wird", so der Bauamtsleiter. Man stehe mit dem Wirt in ständigem Austausch. Und mit einer erneuten langen Pächtersuche wie bereits in der Vergangenheit wäre keinem gedient. Die Sanierungsmaßnahmen werden im Rahmen des ehemaligen Programms Städtebaulicher Denkmalschutz, jetzt Lebendige Zentren, gefördert.

Altes Rathaus: Inwertsetzung ist ein Muss Kommentar von Michael Paetzold Altes Rathaus: Inwertsetzung ist ein Muss Kommentar von Michael Paetzold Ja, es ist schon ein Kreuz mit den alten "Kisten", gerade wenn sie im Auftrag des Herrn, hier der Verwaltung, ihre hochoffiziellen Funktionen erfüllen müssen. Denkmalgeschützte Gebäude, gerade wenn sie so alt sind und modernisiert werden, sind oft das sprichwörtliche Fass ohne Boden. Da ist der Brandschutz im durchregulierten Deutschland ganz vorn mit dabei. Ob nun das Alte Rathaus ein solch unkalkulierbarer Kostenfaktor ist, bleibt noch offen. Teuer aber wird es in jedem Fall, zum Glück gibt es Fördermittel. Unbestritten ist, dass die Inwertsetzung des Traditionsgebäudes aus der Zeit nach dem großen Stadtbrand und aufgericht auf mittelalterlichem Gewölbe, sein muss und sicher fortgeschrieben wird, allein aus der Verpflichtung zur Bauhistorie der Stadt. Sowohl die Außenarbeiten mit der Beseitigung der Feuchtigkeitsschäden an der Treppe, die unbehandelt die Bausubstanz weiter schädigen, als auch der nun geschobene Innenausbau, sind dringend geboten. Toiletten im Keller des Restaurants gehen gar nicht, Barrierefreiheit ist ein Muss für einen erfolgreichen Weiterbetrieb in den nächsten Jahren. Altes Rathaus und Ratskeller: Freuen wir uns, dass es sie noch gibt, denn das Gebäude ist ein bauhistorisches Kleinod. Zu viel Erhaltenswertes ist in Osterode im Lauf der Zeit schon verschwunden.