Errichtet auf Schweigen und brüderlichem Vertrauen

Ganz profan verstanden, als Verein, wäre er wohl der älteste in Osterode. Doch auch unter den Logen Deutschlands ist die Osteroder Bruderschaft Zum Tempel der Eintracht einer der ganz früh gegründeten Männerbünde in der Freimaurerei. Die Konstitution (Alte Pflichten) der ersten Großloge wurde 1723 im englischen Postboy öffentlich beworben und bildet die Grundlage der heutigen Freimaurerei. Die Osteroder Loge wurde schon Ende des 18. Jahrhunderts gegründet und im Jahr 1792 durch die Große Landesloge Berlin in Osterode installiert.

Die Bauhütte, also der Versammlungsort, waren die Räume des Ratshofes auf dem Rittergut Lindenberg, das der Stadt gehörte. Bereits 1772 war die Gründung eines maurerischen Zirkels unter dem Namen Zur Eintracht erfolgt. Mit zahlreichen neuen jüngeren Brüdern ist die Kette in der Osteroder Loge heute dicht geschlossen, auch wenn das Logenleben derzeit wegen der Corona-Pandemie ruht und mehrere anstehende Neuaufnahmen nicht möglich sind.

Gründer begegnete wahrscheinlich Lessing

Gründer der Osteroder Loge ist Ludwig Heinrich Köpp. Er war Stadtsyndikus in Osterode, später Syndikus des Fürstentums Grubenhagen. Er begegnete wahrscheinlich in Göttingen Gotthold Ephraim Lessing. Als Köpp in Osterode war, machte Lessing Zwischenstation in Osterode auf seinen Reisen zwischen Wolfenbüttel und Göttingen.

Im Jahr 1798 übernahm Georg August Meywerth, später Bürgermeister von Osterode, die Geschäfte (noch einmal ab 1821), gefolgt von Johann Berensbach (1808), August Carrius, Rektor in Herzberg und später Pastor in Barbis (1817), und Carl Nachtweyh aus Einbeck (1823). Es folgte eine Zeit ohne Stuhlmeister, in der sich das Logenleben auf gesellige Zusammenkünfte beschränkte. Die sogenannten Arbeiten, die Logentreffen nach festen Ritualen, wurden in benachbarten Logen durchgeführt. In dieser Zeit ist der Advokat Dr. Georg Friedrich König ein bekannter Logenbruder in Osterode. König war Rechtsanwalt und fiel durch eine politische Anklageschrift 1831 bei der königlichhannoverschen Regierung in Ungnade. Er wurde zehn Jahre lang in Haft gehalten. König gehört zu den Vorkämpfern des Verfassungsstaates im deutschen Vormärz. Ein Besuch der Loge durch Heinrich Heine fällt ebenfalls in diese Zeit.

Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, Toleranz und Humanität sind die fünf Grundideen

Die Freimaurerei zog schon immer zahlreiche große Persönlichkeiten an. George Washington und Gotthold Ephraim Lessing waren ebenso Freimaurer wie Wolfgang Amadeus Mozart, der der Freimaurerei mit seiner Zauberflöte ein musikalisches Denkmal setzte. Die Freimaurerei, auch Königliche Kunst genannt, versteht sich als ein ethischer Bund freier Menschen mit der Überzeugung, dass nur die ständige Arbeit an sich selbst, symbolisiert durch den rauen Stein, weiterbringt. Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, Toleranz und Humanität sind die fünf Grundideen und sollen durch die praktische Einübung im Alltag gelebt werden. Nach dem Selbstverständnis der Freimaurer vereint sie Menschen aller sozialen Schichten, Bildungsgrade und Glaubensvorstellungen. Ihr Ursprung verliert sich in der Welt mittelalterlicher Dombauhütten, deutlich ausgeprägt erscheint sie erst im frühen 18. Jahrhundert, die Zeit ihrer großen organisatorischen Expansion.

Am 22. Juli 1876 stellte die Osteroder Bruderschaft ihre Aktivitäten wieder neu auf, die Tempeleinweihung erfolgte im Englischen Hof (Cludiussches oder Rinnesches Haus), heute wieder Sitz der Brüder. Stuhlmeister wurde der Osteroder Senator Konrad Gehrig (später Bürgermeister in Lauterberg). Er plante den Neubau eines Logenhauses an der Sösepromenade, der unter der Leitung von Stuhlmeister Paul von Allwörden mit der späteren Umgestaltung zum „Hotel Loge“ umgesetzt wurde.

Freimaurerische Rituale wurzeln sowohl in der christlichen Tradition als auch in der der Bildhauer und Steinmetze, der Alchemie und der mystischen Tradition des Judentums der Kabbala. Das verschmolz zu einem Wertesystem, das auf brüderliche Gemeischaft und Verschwiegenheit nach außen, auf Humanität, Freiheit, Friedensliebe und Toleranz baute. Gebildete Gesinnungsfreunde schätzten die Möglichkeiten eines neuartigen sozialen Raums, um sich außerhalb der Gesellschaft, geschützt vor dem Druck der Obrigkeit, frei auszutauschen. Freimauerlogen wurden zwangsläufig zu Geheimgesellschaften mit eigenen Regeln und Ritualen, mit Initiationsriten und geheimen Erkennungszeichen, ein reiches Feld für Spekulationen und Verschwörungstheorien Außenstehender, wie sie auch heute auf eine breite Anhängerschaft stoßen.

Unter den Nationalsozialisten verboten

Verfolgung erlebte auch die Osteroder Loge, als sie von den Nationalsozialisten 1935 unter Stuhlmeister Albert Nagel verboten wurde, es war das vorläufige Ende der Freimaurerei in Osterode. Das Logeninventar wurde meistbietend vom Auktionator Multhauf versteigert und danach frei verkauft und bleibt bis heute unauffindbar. Eine erneute Lichteinbringung, also Einrichtung der Loge, erfolgte mit 31 Brüdern am 19. November 1946. Im Jahr 1957 wurde die freimaurerische Akademie Osterode gegründet. Ehrenmitglied war Theodor Vogel, der der erste Botschafter Deutschlands in den USA werden sollte. 1963 verkauften die Osteroder Brüder ihr Logenhaus und zogen in das Königsche Haus am Spritzenhausplatz 15 bis 17 um. Heute unterhält die Bruderschaft ihren Sitz im traditionsreichen Rinnischen Haus, in dem auch Heine 1824 übernachtet hatte. Erbauen lassen hatte es Professor Andreas Cludius 1616/17, Herzoglicher Rat und Assessor am Hofgericht beim Kaiser.

Stuhlmeister ab 1964 waren Dr. Hans Wist, Dr. Werner Güttler, Rudolf Schwarz, Oberstudiendirektor Reinhard Krömer, Klaus Tornow, Gerhard Neumann, Karl-Heinz Weigt, Manfred Riebe und seit 2014 Rainer Semm.

„Freimaurerei ist für mich ein Lebensentwurf“, sagt der Stuhlmeister, vergleichbar mit dem Vorsitzenden eines Vereins. Er sieht sie noch immer im Aufbau und im Wachstum. Nachdem sie in Europa 1945 fast gänzlich zum Erliegen kam und bis 1975 auch durch Franco verfolgt wurde, finden heute wieder mehr Menschen Interesse an ihren Idealen Humanität, Toleranz, Nächstenliebe und Brüderlichkeit. Auch Frauenlogen freuen sich über gute Mitgliederzahlen. „Als ethischer Bund gewinnt das laute Denken mit einem Freund, wie es Lessing formulierte, immer mehr Freunde. Der Werteverlust der heutigen Zeit ist nicht allen egal, so dass ein Ort des freien Austausches gesucht wird.“ Die freie Meinungsäußerung sei das Grundprinzip einer jeden Loge, auch wenn man anderer Meinung ist. Semm: „Ganz wichtig ist zu betonen, dass Freimaurer weder politisch noch religiös sind.“

Der Osteroder Stuhlmeister plädiert für eine allmähliche Öffnung der Loge nach außen, um sich gegen Vorbehalte zu wenden. Ein weiterer Grund: Freimaurer werben nicht, wer interessiert ist, der muss sie finden. Und das wiederum bedeutet öffentlich gesehen und wahrgenommen zu werden. In Osterode ist das Programm - mit Öffentlichkeitsabenden, Informationsveranstaltungen, Vorträge und dem Freimaurerpreis, den die Loge in jedem Jahr verleiht, zuletzt an den Hospizverein.