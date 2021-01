Grußwort von Bürgermeister Jens Augat zum Jahreswechsel

Liebe Osteroderinnen, liebe Osteroder, liebe Gäste unserer Stadt,

wir alle blicken in diesen Tagen auf ein auch für unsere Stadt außergewöhnliches Jahr zurück. Das beherrschende Thema war und ist die bis heute andauernde weltweite Corona-Pandemie. Diese ist für uns alle mit Gesundheitsgefahren, großer Ungewissheit, persönlichen Ängsten und für viele von uns auch mit zum Teil gravierenden wirtschaftlichen Folgen verbunden.

Unser tägliches Leben hat sich grundlegend verändert. Das Corona-Virus hat zu zahlreichen – bis vor kurzem noch undenkbaren – Einschränkungen geführt. Vieles von dem, was wir als selbstverständlich angesehen haben, funktioniert nur eingeschränkt oder ist überhaupt nicht mehr möglich.

Wir spüren die Auswirkungen der Krise, jedoch ist die Situation bei uns in Osterode am Harz bislang vergleichsweise besser als befürchtet. Das ist unser aller Verdienst und ich bedanke mich von ganzem Herzen für Ihre Solidarität und Hilfsbereitschaft. Bitte bleiben Sie geduldig und achten Sie weiterhin auf sich und Ihre Mitmenschen.

Trotz aller Herausforderungen konnten wir 2020 in Osterode am Harz vieles auf den Weg bringen. Beim ALOHA geht es merklich voran. Die Abrissarbeiten sind beendet und die Bauarbeiten für ein modernes Schwimmbad sind in vollem Gange. Das alte Kino am Brauhausplatz konnte abgerissen werden und es bietet sich die Möglichkeit, diesen Teil unserer Altstadt neu zu gestalten. Die Kornmarktsanierung wurde weiter vorangetrieben. Eine erste Musterpflasterfläche liegt in der Johannistorstraße aus und im Frühjahr nächsten Jahres wird der Entwurf für den Kornmarkt der Öffentlichkeit vorgestellt.

Auch in den Ortschaften konnte einiges bewegt werden. Stellvertretend möchte ich hier den Bau einer Löschwasserzisterne auf Marke, umfassende Renovierungen am Dorfgemeinschaftshaus in Dorste und den Kauf eines Grundstücks für das neue Feuerwehrhaus Förste/Nienstedt nennen.

Daneben haben wir weiter an der Familienfreundlichkeit unserer Stadt gearbeitet und gezielt in unsere Kitas und Grundschulen investiert. Herausragend in 2020 war dabei sicherlich die Einrichtung einer Waldkindergartengruppe. Auch das Ehrenamt haben wir weiter gestärkt. So haben wir die Servicestelle für Vereine besetzt, in der unsere örtlichen Vereine und Verbände einen zentralen Anlaufpunkt finden. Daneben wurde in diesem Jahr erstmals der Ehrenamtspreis der Stadt Osterode am Harz verliehen.

Besonders dankbar bin ich für das Engagement zahlreicher Bürgerinnen und Bürger für unsere Stadt. Im Rahmen der „Mission: Stadtwaldrettung 2020“ haben über 150 freiwillige Helferinnen und Helfer – parallel zur politischen Diskussion eines Zukunftskonzeptes für den Osteroder Stadtwald – an Baumpflanzaktionen zur Schaffung eines nachhaltigen Mischwaldes teilgenommen. Darüber hinaus kam eine große Spendensumme für neue Setzlinge zusammen. Auch die Osteroder Vogelstation konnte dank der Unterstützung vieler engagierter Bürgerinnen und Bürger sowie einiger ortsansässiger Unternehmen wiederhergerichtet werden.

Mein besonderer Dank gilt auch in diesem Jahr all denjenigen, die sich um das Wohl der Menschen in unserer Stadt und den Ortschaften bemühen. Ob in den Freiwilligen Feuerwehren oder den Rettungsdiensten, ob im kulturellen oder sozialen Bereich oder im Sport, ob in vielfältigen privaten Initiativen, Stiftungen oder Selbsthilfegruppen, ob in politischen Parteien, ob im Stadtrat oder Ortsrat, Sie alle sind mit Ihrem Einsatz ein Vorbild für unsere Stadt.

Die Corona-Pandemie wird uns mit Sicherheit auch im nächsten Jahr weiter beschäftigen. Lassen Sie uns trotzdem mit Zuversicht ins neue Jahr starten. Schon heute wünsche ich Ihnen von Herzen gesegnete Weihnachten und ein gesundes und erfolgreiches Jahr 2021.