Jessica Zietz übernimmt Leitung des Altenheims Siebenbürgen

Der Jahreswechsel ist für das Altenheim Siebenbürgern, die älteste Einrichtung dieser Art in Osterode, mit einem einschneidenden Ereignis verbunden: Die Leitung der Einrichtung wechselt von Karin Powering (63) zu Jessica Zietz (35). Auch hier hat die Corona-Pandemie eine größere Feier verhindert, denn eigentlich sollte diese Zäsur mit dem traditionellen Neujahrsempfang begangen werden, der aus gegebenen Anlass entfallen muss.

26 Jahre war Karin Powering Leiterin des Altenheims und später auch Vorstand des Trägers, des Hilfsvereins der Siebenbürger Sachsen "Samuel von Brukenthal". Zudem war sie Geschäftsführerin des Betreibers Altenheim Siebenbürgen gemeinnützigen GmbH. Jetzt geht sie in den Ruhestand.

Im Beisein von einigen wenigen Gästen und unter strenger Einhaltung der Corona-Regeln begrüßte Heinrich Lau, Superintenden i.R., Vorsitzender des Aufsichtsrats für den Hilfsverein und Altenheim Siebenbürgen, die neue Frau an der Spitze "Wir sind froh, dass wir Sie für Ihre neue schwere Aufgabe gewinnen konnten und danken für die Zusage." Jessica Zietz wurde im Altenheim Siebenbürgen zur Altenpflegerin ausgebildet. Es folgte eine kontinuierliche Weiterbilung. Sie wurde stellvertretende Pflegedienstleiterin, Qualitätsbeauftragte, Praxisanleiterin und Fachprüferin bis zur geprüften Fachwirten im Gesundheits und Sozialwesen. Zwischendurch sammelte sie Erfahrungen außerhalb des Hauses in der ambulanten und stationären Pflege.

Lau würdigte mit herzlichen Worten die Leistungen der scheidenden Leiterin, die vor ihrer führenden Position schon Jahrelang in der Einrichtung gearbeitet hatte. Insgesamt 35 Jahre war sie hier tätig und hat die Einrichtung in ihrer Leitungsverantwortung entscheidend mitgeprägt. Er erinnerte an die Einführung der Pflegeversicherung und den damit verbundenen Herausforderungen, die EDV-Vernetzung der Arbeitsabläufe, ihren Kampf in Pflegesatzverhandlungen für eine solide Finanzierung des Hauses, die Rationalisierung der Verwaltung mit der Gründung der Diakonie im Harz im Jahr 2000. Lau: "Die Tarifbindung unserer Mitarbeiterschaft stellte sie bei alledem nie in Frage." Auch baulich ging es laut Heinrich Lau unter ihrer Leitung voran, unter anderem entstand ein eigener Bereich für Demenzkranke.

"Das Wohl der Menschen stand Frau Powering immer an erster Stelle, gefolgt von der Sorge um ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter", lobt der Aufsichtsratsvorsitzende. Eine Einrichtung stehe und falle mit ihren Mitarbeitern. Sie zu motivieren, um manchmal bis an die Grenzen der Kraft zu gehen, sei Leitungsaufgabe. "Dabei hat sich Karin Powering nicht verbogen, sondern ist sich selbst treu geblieben, direkt, offen, den Menschen zugewandt. Wir danken ihr von Herzen."

Karin Powering wird nun einige Zeit weiter beratend zu Seite stehen, um die gewaltigen Herausforderungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie, die auf das Heim zugekommen sind, zu schultern. Der neuen Leiterin wünschte Heinrich Lau viel Mut, Klarheit und Liebe zu den ihr anvertrauten Menschen. Karin Powering und der neuen Leiterin wurde mit Blumen gedankt.