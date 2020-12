Vorweihnachtliches Konzert mit Markus Funke im Live-Stream

Osterode. Die Kulturschmiede Osterode will am Sonntag, 20. Dezember, um 20.30 Uhr mit einem digitalen Konzert für vorweihnachtliche Stimmung sorgen.

Die aufgrund der Corona-Pandemie ausgefallenen Veranstaltungen haben die Kulturschmiede Osterode im Frühjahr erstmals dazu veranlasst, ein Konzert live im Internet zu übertragen. Während man im Sommer die Corona-Pandemie bereits fast verdrängt hatte, trifft der erneute Lockdown über die Weihnachtszeit die Menschen nun besonders hart. „Aber vielen ist in dieser Zeit auch deutlich geworden, wie wichtig Kunst und Kultur gerade jetzt sind“, sagt Volker Huchthausen, Vorsitzender des Vereins.

Auch die Kulturschmiedebühne bleibt aufgrund des ausfallenden Weihnachtsmarktes in diesem Jahr still. Mit einem Konzert von Markus Funke am kommenden Sonntag, 20. Dezember, um 20.30 Uhr wolle der Verein aber wenigstens ein bisschen vorweihnachtliche Stimmung in die Wohnzimmer bringen, erklärt Huchthausen.

Der weit über die Stadtgrenzen von Osterode bekannte Künstler beeindruckt durch seine gefühlvolle Stimme und ein beeindruckendes Gitarrenspiel. Markus Funke covert seit mehr als 20 Jahren Rock-, Pop- und Folkgrößen wie Phil Collins, John Denver, Neil Young und Cat Stevens sowie aktuelle Chart-Hits.

Das Konzert ist kostenlos und über live.kulturschmiede-osterode.de zugänglich. Spenden unter spenden.kulturschmiede-osterode.de für Künstler und Kulturschmiede sind willkommen.