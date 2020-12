„Es ist ein bedeutsamer Entwurf, der das Leben der nächsten Jahrzehnte betrifft“, unterstrich Landrat Bernhard Reuter in der Sitzung des Kreistages in der Osteroder Stadthalle.

Die Rede war von der Neuaufstellung des Regionalen Raumordnungsprogramms für den Landkreis Göttingen (RROP), der die noch geltenden Programme für die Altkreise Göttingen und Osterode ersetzt.

Planungsabsichten berücksichtigt

Die Neuaufstellung berücksichtige Planungsabsichten der Gemeinden und Träger öffentlicher Belange und sei an die neuen Inhalte des Niedersächsischen Landesraumordnungsprogramms angepasst. Sie umfasst alle Bereiche des öffentlichen Daseins von Siedlungsentwicklung und Einzelhandelsversorgung über Landwirtschaft und Umweltschutz bis hin zu Erholung und Tourismus.

„Wir brauchen ein schlüssiges Gesamtkonzept für das gesamte Kreisgebiet“, betonte Reuter. Der Entwurf soll nun öffentlich ausgelegt und im Internet auf der Homepage des Landkreises verfügbar sein. Damit werde den Kommunen und der Öffentlichkeit Gelegenheit zu Anregungen und Kritik gegeben. Konfliktstoff werden die festgelegten Vorranggebiete zur Windenergienutzung bergen, erwartet der Landrat.

Der Entwurf des RROP sei ein schlüssiges und trotz seines Umfangs übersichtliches Werk, das alles beinhalte, was das Zusammenleben im fusionierten Landkreis betreffe, lobte Steffani Wirth (Grüne). Mit dem Beginn des Beteiligungsverfahrens starte jetzt die Phase der Diskussion.

Respekt für „Mammutprogramm“

Wie ihre Vorrednerin sprach auch Susanne Mackensen-Eder (CDU) der Verwaltung ihren Respekt für das „Mammutprogramm“ mit seinen rund 2.000 Seiten aus, das das Zukunftsbild der nächsten zehn Jahre prägen werde. Es unterstütze damit die Aufgabe des Kreistages, das Leben im Landkreis zu gestalten und für Lebensqualität zu sorgen.

Auch Dr. Carl Stiller (FDP) hob die hohe Qualität des Entwurfs hervor und verstand ihn als Dialogangebot an Kommunen, Einwohner und Träger öffentlicher Belange, das noch mit Änderungen einher gehen werde. Die Abstimmungsenthaltung seiner Gruppe kündigte Dr. Eckhard Fascher (Linke) unter anderem wegen geplanter Umgehungsstraßen an.

Mit großer Mehrheit beschloss der Kreistag den Entwurf zum Regionalen Raumordnungsprogramm und die Einleitung des Beteiligungsverfahrens sowie ein die Windkraftnutzung erlaubendes Änderungsverfahren der großflächigen Landschaftsschutzgebiet-Verordnung und die Anpassung der entsprechenden Verordnung „Harz“ für Windenergie- und weitere Anlagen an die Regelungen des Altkreises Göttingen.

Neben der Beschlussfassung zur Neuaufstellung des Raumordnungsprogramms standen eine Reihe von Anträgen auf der Tagesordnung des Kreistags.

Mehr Frauen in Führungspositionen

Unter anderem beantragte die CDU zum Thema Frauen in Führungspositionen, dass sich der Landkreis von Sparkassen, Unternehmen und Einrichtungen, bei denen er Träger oder beteiligt ist, über die Anzahl von Frauen in leitenden Positionen unterrichten lässt und bei einem Anteil von weniger als dreißig Prozent um die Vorlage eines Förderplanes bittet.

Frauen in Führungspositionen seien in vielen Unternehmen immer noch unterrepräsentiert. Deshalb müssten entsprechende Rahmenbedingungen wie die Vereinbarkeit von Familie und Beruf geschaffen werden, erläuterte Sigrid Jacobi (CDU). „Wir tragen den Antrag gerne mit“, betonte Birgit Sterr (SPD). „Die Arbeitswelt muss so gestaltet werden, dass sich Frauen nicht zwischen Kind und Karriere entscheiden müssen.“ Und wenn alles nichts helfe, müsse eben die Quote her. Bei einer Gegenstimme votierte der Kreistag für die Eingabe.

Einstimmig angenommen wurde die Beschlussempfehlung des Kreisausschusses, einen Hilfsfonds einzurichten, um die Kultur- und Unterhaltungsbranche im Landkreis in der Corona-Krise zusätzlich zu unterstützen.

Hilfsfonds: 50.000 Euro für die Kultur

50.000 Euro sollen überplanmäßig zur Verfügung gestellt werden, damit Betreibern von Diskotheken und Tanzlokalen sowie Anbietern von Musikveranstaltungen ein einmaliger Zuschuss bis zu 5.000 Euro gewährt werden kann. Zudem wurde die vom Fachausschuss empfohlene Einrichtung eines KulturPortals Südniedersachsen, eines Online-Veranstaltungskalenders für alle Kulturangebote in der Region, einhellig befürwortet.

Ebenfalls einstimmig sprach sich der Kreistag für den Prüfauftrag: Gemeinschaftsradwege und Unterhaltung von Radfernwegen der Gruppe SPD/Grüne/Freie Wählergemeinschaft aus, mit dem Ziel, den Bau neuer Radwege zu beschleunigen und die Qualität der Radfernwege sicherzustellen, sowie für den Beitritt zum Bündnis „Niedersachsen hält zusammen“, um „als Kreistag zum Kampf gegen Corona beizutragen“, wie Dr. Andreas Philippi (SPD) erklärte.

Die Empfehlung des Kreisausschusses, das kostenfreie Angebot des Stadtradios Göttingen zur Übertragung der Kreistagssitzungen per Live-Stream anzunehmen, wurde beschlossen. Damit werde der Öffentlichkeit in Corona-Zeiten eine weitere Möglichkeit zur Information gegeben. Das Angebot soll bis Pandemieende oder bis zum Ende der Wahlperiode im Oktober nächsten Jahres begrenzt werden.