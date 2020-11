Die Corona-Pandemie schlägt in bald allen Gesellschaftsschichten durch und betrifft in hohem Maße auch das kulturelle Leben. Konzerthäusern und Museen fehlen die Besucher und mit den Besuchern die Einnahmen.

Für das Kloster Walkenried hat die Stiftung Welterbe Harz, die die Trägerschaft 2019 vom Landkreis Göttingen übernommen hat, durch den Einbruch der Besucherzahlen ein voraussichtliches Defizit von etwa 65.500 Euro errechnet und zur Sicherstellung des Regelbetriebes einen Antrag beim Landkreis Göttingen auf die entsprechende Bezuschussung gestellt.

Das Thema wird Gegenstand der Beratungen während der Sitzung des Kreistages am 2. Dezember ab 15 Uhr in der Osteroder Stadthalle sein. Das Defizit wäre, so die Verwaltungsvorlage, noch höher, wenn nicht bereits andere Fördermöglichkeiten in Anspruch genommen worden wären. Die Hoffnung der Stiftung, das Defizit absenken zu können, weil mehr Besucher das Kloster aufsuchen als in der Prognose geplant war, scheint sich mittelfristig indes nicht zu erfüllen. Zwischenzeitlich hatte sich die Situation zunächst etwas entspannt.

Die Verwaltung schlägt nun vor, einen Zuschuss ausnahmsweise und einmalig zur Deckung des tatsächlichen Defizits im Jahr 2020 zu zahlen, ohne dass draus künftig rechtliche und vertragliche Verpflichtungen abgeleitet werden können. Auch eine coronabedingte Sonderförderung für das Europäische Brotmuseum in Ebergötzen von 25.000 Euro seht zur Diskussion. Insgesamt stehen rund 50 Punkte auf der Tagesordnung des Kreistages am kommenden Mittwoch, so zum Beispiel das Pilotprojekt „Feuerwehr in Schulen“ an der BBS II Osterode (wir berichteten). Die Kosten für die Schutzausstattung für die in die Ausbildung eingebundenen 15 Schülerinnen und Schüler belaufen sich auf etwa 15.000 Euro und sollen durch eine einmalige Aufstockung des Schulbudgets gedeckt werden

Auch die Erneuerung der Bestuhlung im Zuschauerraum (Aula) am Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium in Herzberg will der Kreistag beraten. Als überplanmäßige Aufwendungen sind dafür 220.000 Euro vorgesehen. Für Frauen in Führungspositionen werben unter anderem die CDU-Abgeordneten Monika Grammel, Susanne Mackensen-Eder und Karin Wode aus dem Altkreis Osterode mit ihrem Antrag. So sollen die Sparkassen, deren Träger der Landkreis ist, und Unternehmen und Einrichtungen, bei denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, über die Anzahl und Besetzung von Führungspositionen mit Frauen berichten und, wenn die Besetzung weniger als 30 Prozent beträgt, um die Vorlage eines Frauenförderplans bitten.

Einbringen wird die Gruppe SPD/Bündnis 90 Die Grünen/FWLG einen Prüfauftrag „Gemeinschaftsradwege und Unterhaltung von Radfernwegen“ (wir berichteten).