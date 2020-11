Diesmal führten 20 der insgesamt 35 Atemschutzgeräteträger der Freiwilligen Ortsfeuerwehr Lasfelde ihre jährliche Atemschutzübung unter ungewöhnlichen Bedingungen und in Eigenregie durch. Damit wollten sie ihre Leistungsfähigkeiten für den Einsatz testen, was auch gelang.

Denn diese Belastungsübung für die Atemschutzgeräteträger werden normaler Weise an den Feuerwehrtechnischen Zentralen (FTZ) in der Atemschutzübungsstrecke durchgeführt.

Übung unter Corona-Regeln

Dabei werden körperliche Belastungen mit der regulären Ausrüstung mit einsatznahen Tätigkeiten kombiniert, damit die Feuerwehrkameraden und –Kameradinnen einerseits selbst ihre Leistungsfähigkeit überprüfen und andererseits ihre Einsatzfähigkeit nachweisen können. Doch durch den Lockdown im Frühjahr und den wiederum pandemiebedingten Einschränkungen in der aktuell verschärften Lage haben die Ortswehren die Möglichkeit, diese Übung unter eigener Regie durchzuführen. Da die Lasfelder Wehr mit insgesamt 35 Atemschutzgeräteträgern die größte Anzahl im Stadtgebiet stellt und nicht ausreichend Plätze auf der Atemschutzübungsstrecke zur Verfügung standen, entschied man sich in Abstimmung mit der Stadtverwaltung zur Durchführung in Eigenregie. Um den Infektionsschutz zu gewährleisten, wurde die Übung bei geöffneten Hallentoren, durch Bildung von Kohorten und Einhaltung der AHA-Regeln durchgeführt. Gestartet wurde mit dem sportlichen Teil. Dabei galt es Stepper ebenso intensiv zu absolvieren, wie das Leitersteigen, das Werfen eines Medizinballs über Kopf und Kniebeugen. Dazu zählten aber auch die zwei Laufschritt-Umrundungen um das Feuerwehrhaus, bei denen übrigens ein Schlauch auf dem Arm genommen werden musste, der nicht zwischendurch abgelegt werden durfte. Anschließend ging es in die Hindernis- und Kriechstrecke, bei der jeder zunächst eine 65 Kilogramm schwere, lebensgroße Puppe über eine Reihe von Bänken, unter Tischen hindurch und wiederum über Bänke hinüber „retten“ musste.

Ein echter Kraftakt. Im zweiten Durchlauf mussten dann alle ihr eigenes Körpergewicht samt Ausrüstung über die Bänke ziehen. Damit war insgesamt eine Belastung gegeben, welche den Anforderungen im Einsatz ähnelt.

Große körperliche Belastung

Auch wenn die Belastung in der Theorie recht harmlos klang, stellten alle fest, dass sie das in der Praxis nicht war. Dafür sorgten die gesamte Ausrüstung und das 15 kg schwere Atemschutzgerät, welches höherem Atemwiderstand durch die Atemschutzmaske erforderte.

Die 20 Akteure der Übung bestätigten zwar, dass diese etwas andere Aktion nicht weniger anstrengend gewesen war als der jährliche Streckendurchgang auf der Atemschutzübungsstrecke.

Dennoch sei auch der Spaß bei der ganzen Sache bestimmt nicht zu kurz gekommen.