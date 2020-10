Blumenampeln in Osterode-Freiheit werden abgenommen

„Wenn man nach Freiheit schaut, sieht es einfach wunderschön aus, in diesem Jahr haben sie wieder extrem schön geblüht“, sagt Ortsbürgermeisterin Helga Stei­nemann über die mit Geranien bepflanzten Blumenampeln, welche die Laternenpfosten in Freiheit zieren. Am Mittwoch wurde deren Saison beendet und die Blumenampeln wurden abgenommen. Erst ab dem nächsten Frühjahr werden sie wieder für üppige Blütenpracht in Freiheit sorgen.

„Wir sind, glaube ich, die einzige Ortschaft in der Gegend, die diese Blumenampeln hat“, erklärt die Ortsbürgermeisterin. Für die Schönheit müsse man auch mal Geld ausgeben, gerade wenn man auf Fremdenverkehr ausgerichtet sei, müsse man auch was bieten.

Steinemann ergänzt: „Auch vor dem Hintergrund des Insektensterbens sind die Blumenampeln eine gute Maßnahme zum Beispiel für Bienen.“ Schließlich seien immer mehr Vorgärten mit Steinen zugepflastert. „Ich erhalte viel positive Rückmeldung von Bürgern, die die Blumenpracht bewundern. Ich würde mich freuen, wenn die Stadt mehr in diese Richtung denken würde.“