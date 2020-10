Die plattdeutsche Sprache war eine lebendige Sprache, welche im gesamten norddeutschen Raum vertreten war. Dabei steht der Wortteil „Platt“ für „klar, deutlich und für jeden verständlich“.

Bereits im ausgehenden Mittelalter veränderte sich die Sprachkultur. Während das Bürgertum in größeren Städten der hochdeutschen Sprache mehr und mehr den Vorzug gab, blieb Plattdeutsch die Sprache der ländlichen Bevölkerung. Obwohl Plattdeutsch heute vielerorts als regionales Kulturgut geschätzt und gepflegt wird, lässt sich nicht leugnen, dass auch im Altkreis Osterode immer weniger Bewohner die plattdeutsche Sprache beherrschen. Der Heimat- und Geschichtsverein Dorste bietet deshalb Plattdeutsch als erhaltenswertes Kulturgut in einem Sprachkurs an.

Sprache noch gegenwärtig

Schwiegershausen ist einer der wenigen Orte, in dem die alte deutsche Sprache noch gegenwärtig ist. In vielen Ortschaften wird sie jedoch nur noch von der älteren Generation gesprochen. Ein besonderes, in Platt niedergeschriebenes Erlebnis fand sich im Archiv der Heimatkundlichen Dorfgemeinschaft Förste-Nienstedt e.V. wieder.

Adolf Ahrens, seinerzeit Förster Einwohner, hielt hierin ein skurriles Erlebnis seines Freundes und Namensvetters Willi Ahrens in seiner plattdeutscher Heimatsprache fest. Weil er später von Förste nach Osterode zog, flossen in seiner Niederschrift einige plattdeutsche Osteroder Ausdrücke mit ein. Er schrieb so wie er sprach, ohne Rücksicht auf die gängige Förster Schreibweise. Wer seine Sprachkenntnisse testen möchte, für den ist zur plattdeutschen Wiedergabe die hochdeutsche „Übersetzung“ gegenübergestellt.__

_Zwetsch(g)enklau vor 100 Jahren

Willi is enpoar Joahre öllre as eck, un hai vertelle meck ne Zwetschengeschichte von Füeste, dä hai sülmet miehe erliewedt hedt:An dä nehen Stroaten von Füeste noa Ostru, asse nich dä ole uwer deh Landwiehr, doa stünn freuher ne Masse Ewedtböhme, Zwetschen, Biern- un Appelböhme. Dä Zwetschenstünn doa uhm been Gemaineholte. Düsse Stroate dä is in vuriegen Joahrhunrete sau twischen 1830 un 1840 bauet, man nenne se doamals „Einbeck- Ostrüesche Stroaten“.Edt was nau wedder an deh Thet, dattet Uwedt reepe was, un man harre bekannte moaket, dat dä Zwetchen vorkofft wern solln. En Bekannter von Willi segt, dau höremoal tau, wenn weh nau noch wecke hem willt, denn möttedtwe düsse Oamte nochemoal los. Wie gesegt, sau gedoan, Willi wordt von dän öllren Bekannten genauestens instruiert, wuh hai wat seck the vorholn hedt, un dän 0amt vurher ihrse vorkofft wörrn, jüngen dä baiden nau los. Immer deh Stroaten rupper, von ain Bohm tauen anren. Man harre Willie segt, sauballe wie wadt kümmt, en Radfoahrer, odder Fautgänger, glehk up dä annren Sehte hinren Bohm. Dat hedt ok alles ganz gaute klappet, un schließlich wörrnse beh dän Zwetchenbohme annekuhin. In Fltistertone wordt Willi noche segt, wenn weh jetz doa uhm in Bohme sittet, un edt kümmt wer, denn moake eck „Psst“, denn moste Obacht jiem, ganz rauhig denn vorholn. Willi hätte nickedt, un denn sindse in dän Bohme rupperkloatert. Willi was heer von goarnich begaistert, un mit Unbeboagen hedte miehe moaket.Da baiden harrn ührn Sack sau zehmlich vull, uppenmoal hört Willi „Pssst“, sehn Harte fong an the kloppen, denn hai kanne dur dö Twehge sain, wuh doa en Mann deh Stroaten rupper kamm, geschlieken, un genau unre ührn Bohne blaiwe stoan un segt:“ Düt isse“, Willi dä fong jetz an the schwehten, un sach nau wuh dä Mann mit dän Sacke ührn Bohm rupperkloatere. Dä beiden saiten ganz um ine, un as dä Mann nau dä isten Twehge in Bohme packedt harre, timme Umschau the hohn, doa segt Willi sehn Bekannter, „Ub deck hewe groade noche lauert“, uppenmoal was edt kerkenstille, man höre blos noch en „Plumpsen“, un däMann lag unnren Bohme un riegte seck nich mehrtDä Bengel harre seck doch sau vorfährt, datte goarnich wedder ub dä Baine kamm. Ümmer wenne hoch was, rutsche wedder tesamm, bedte schließlich uppen Bain bleiw, un denn in Galoppe dä Stroaten runnre nägtelle.Willis Bekannter raip hinre Ulme her, „Nau blew mant heer“, oawer dat hedte in sehne Ubrägunge goarnich mehre hört. Sain hübschen Lehnsack harre ok noch unren Bohme leen loaten, un doa stundt sehn Noame angeschriem, nau wußtense ook, wer edt ganaue west was.Oawer jetz harrnse ook kaine Rauhe mehr, se kloatern auten Bohme runnre, un jüngen noa Haus. Unrewägens hewedtse noch broahn, wadtse nau mit dän Sacke moaken sölt Un doa hedt Willi segt, weißte wadt, hai führt jo morgen freuh ook miehe noa Ostru tauer Arbeit, un doa froage eckne denn, ow hai wadt vorlurn hedt!An anren Morgen teufte Willi, bedt hai kamm,“Gomorgen“ segte tau ühne, dau söhst oawer goarnich gaut aut, biete krank? - keine Antwurt,- odder fählt deck wadt?, - wedder keine Antwurt- schließlich segt Willi, wuhe biste denn gistern oamte west, in Hause?- „Jjoa“ eck hewe schloapenno „ Denn bestimmt oawer nich gaut! Schließlich segt Willi: Nnau segget mant rauhig, wuhe dau west bist, eck hewe dehn Sack nämlich fun. Schließlich jawedt denn tau.Un asse denn an dän Zwetschenböhm vorbeh jüngen, doa segte, heer wasedt, nie wäre eck wedder in mehn Liem tauen Zwetschenklauen goahn, meck biewert jetz deh Baine noch!

Übersetzung ins Hochdeutsch

Willi ist ein paar Jahre älter als ich. Und er erzählte mir eine Zwetschengeschichte aus Förste, die er selbst miterlebt hatte: An der neuen Straße von Förste nach Osterode, also nicht die alte über die Landwehr (Anmerkung: alte Feldmarkbezeichnung zwischen Förste und Osterode), standen früher eine Menge Obstbäume; Zwetschgen-, Birnen- und Apfelbäume. Die Zwetschgenbäume standen da oben beim Gemeindeholz. Diese Straße ist im vorigen Jahrhundert so zwischen 1830 und 1840 gebaut. Man nannte sie damals Einbeck-Osteroder Straße.

Es war nun wieder an der Zeit, dass das Obst reif war. Und man hatte bekannt gemacht, dass die Zwetschgen(ernte) versteigert werden sollte. Ein Bekannter von Willi sagte: „Du höre mal zu. Wenn wir nun noch welche haben wollen, dann müssen wir dieser Abende noch mal los.“ Wie gesagt, so getan. Willi wurde von den älteren Bekannten genauestens instruiert, wie er sich zu verhalten hat. Und den Abend, bevor sie versteigert wurden, gingen beide los. Immer die Straße rauf, von einem Baum zum anderen. Man (der Freund) hatte Willi gesagt, sobald etwas kommt, ein Radfahrer oder Fußgänger, gleich auf die Seite hinter den Baum zu gehen. Das hat auch alles ganz gut geklappt. Und schließlich waren sie beim Zwetschgenbaum angekommen. Im Flüsterton wurde zu Willi noch gesagt: „Wenn wir jetzt da oben im Baume sitzen und es kommt jemand, dann mache ich ‚Psst!’. Dann musst du Obacht geben, dich ganz ruhig verhalten.“ Willi hat genickt und dann sind sie den Baum raufgeklettert. Willi war (von ihrer Aktion) hiervon gar nicht begeistert und hat mit Unbehagen mitgemacht. Die beiden hatten ihren Sack so ziemlich voll. Auf einmal hörte Willi ‚Psst’.

Vor Schreck vom Baum gefallen

Sein Herz fing an zu klopfen, denn er konnte durch die Zweige sehen, wie ein Mann die Straße herauf geschlichen kam. Und genau unter ihren Baum blieb er stehen und sagte zu sich: „Das ist er!“ Willi fing jetzt an zu schwitzen, wie der Mann mit den Sack ihren Baum raufkletterte. Die beiden saßen ganz oben drin. Wie der Mann nun die ersten Zweige im Baume gepackt hatte, um Umschau zu halten, sagte Willis Bekannter: „Auf dich haben wir gerade noch gewartet!“ Auf einmal war es kirchenstill. Man hörte bloß noch ein Plumpsen und der Mann lag unterm Baum und regte sich nicht mehr.

Der Bengel hatte sich doch so erschrocken, dass er gar nicht auf die Beine kam. Immer wenn er hoch war, rutschte er wieder zusammen, bis er schließlich auf den Beinen blieb und dann im Galopp die Straße herunter rannte. Willis Bekannter rief hinter ihm her: „Nun bleib nur hier!“

Aber das hatte der in seiner Aufregung gar nicht mehr gehört. Seinen hübschen Leinensack hatte er auch noch unterm Baum liegen gelassen und darauf stand sein Name geschrieben. Nun wussten sie auch genau, wer es gewesen war. Aber jetzt hatten sie auch keine Ruhe mehr. Sie kletterten aus dem Baum und gingen nach Haus. Unterwegs berieten sich noch, was sie nun mit dem Sack machen sollten. Willi: sagte: „Weißt du was? Er fährt ja morgen früh (mit dem Rad) auch mit nach Osterode zur Arbeit. Dann frage ich, ob er etwas verloren hat!“

Am andern Morgen wartete Willi, bis er kam. „Guten Morgen“, sagte er zu ihm. „Du siehst aber gar nicht gut aus. Bist du krank?“ Keine Antwort. „Oder fehlt dir etwas?“ Wieder keine Antwort. Schließlich fragte Willi: „Wo bist du denn gestern Abend gewesen? Zu Hause?“ „Ja! Ich habe geschlafen.“ „Na, dann aber bestimmt nicht gut!“ Schließlich sagte Willi: „Nun sage es nur ruhig, wo du gewesen bist. Ich habe nämlich den Sack gefunden. Schließlich gab er es dann zu. Und als sie dann an den Zwetschgenbäumen vorbeikamen, sagte er: „Hier war es! Nie werde ich in meinem Leben wieder zum Zwetschgenklauen gehen. Mir zittern jetzt noch die Beine“.

Das Obst der Bäume an den Straßenrändern, wurde seinerzeit von den Gemeinden versteigert. Der Meistbietende war im betreffenden Erntejahr dann sozusagen der „Eigentümer“ des jeweiligen Baums.

Info: Plattdeutsche Sprache

Plattdeutsch ist eine Sprache in ganz Norddeutschland und ein Teil des Niederdeutschen, umfasst aber nicht alle Sprachstufen des Niederdeutschen. Niederdeutsche Dialekte werden in Norddeutschland und südlich bis nach Krefeld, Kassel und Magdeburg gesprochen.

Mehr oder weniger selbstverständlich wird Plattdeutsch nur noch selten im täglichen Miteinander benutzt. So ist Plattdeutsch fast komplett aus der deutschen Öffentlichkeit verschwunden. Nur noch drei Prozent der Bevölkerung sprechen die alte Sprache aus dem Norden Deutschlands. Mit der flächendeckenden Etablierung des Hochdeutschen in den Massenmedien und Schulen nahm die Verbreitung der Dialekte stetig ab. Besonders betroffen ist das Plattdeutsche, da es von allen Dialekten die größten Unterschiede zum Standarddeutschen aufweist. Allerdings gibt es zunehmend Bemühungen, das Platt wieder mit Leben zu erfüllen.

In jeder Ortschaft gibt es in der plattdeutschen Sprache einige abweichende Sprech- und Schreibweisen. So wird noch heute beispielsweise in Förste, auch in hochdeutsch von Zwetschen statt von Zwetschgen gesprochen.