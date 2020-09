„Naturschatz Gipskarstlandschaft“: Großprojekt im Südharz geplant

Es ist wahrhaftig ein Schatz, der da vor unserer Haustür liegt, ein Schatz der Artenvielfalt, ein einzigartiger, wertvoller Lebensraum für seltene Tiere und Pflanzen und eine Landschaft von bezaubernder Schönheit, jedenfalls für Menschen, die für so etwas empfänglich sind. Der Name des Naturschutz-Großprojektes, das der Landschaftspflegeverband Landkreis Göttingen da vorbereitet, ist deshalb absolut treffend: „Naturschatz Gipskarstlandschaft Südharz – Weidelandverbund & Natur erleben“.

Ich glaube es ist vielen Menschen, die hier leben, gar nicht bekannt, wie einmalig in Westeuropa dieser Gürtel aus Gipskarst ist, auf dem wie hier leben. Sie kennen zwar die besondere Gestalt der Landschaft mit den markanten Felsen, die mancherorts aus der Erde ragen. Und viele genießen es auch, sich in der freien Natur aufzuhalten, sie bei Wanderungen oder Fahrradtouren zu erkunden. Mir geht das jedenfalls so. Aber ich hatte nur eine vage Vorstellung, wie groß hier doch die sogenannte Biodiversität tatsächlich ist, wie viele seltene und bedrohte Arten hier leben. Der Naturforscher Konrad Lorenz hat gesagt: „Man schützt nur, was man liebt, man liebt nur, was man kennt.“ Ich glaube, das stimmt. Und darum ist es wichtig und ein guter Ansatz dieses Projektes, dass es sich auch das „Natur erleben“ und die Steigerung der Identifikation der Bevölkerung mit diesem ökologischen Hotspot durch intensive Öffentlichkeitsarbeit zur Aufgabe macht.

Etwas besonderes an unserem „Naturschatz“ ist es außerdem, dass er zum Teil durch Menschen gemacht wurde, nämlich durch die Nutzung als Weideland, und nur bewahrt werden kann, wenn wir ihn auch weiterhin auf diese traditionelle Weise pflegen. Dem fortschreitenden Raubbau in Gestalt der Gipssteinbrüche sollten wir dagegen Einhalt gebieten, finde ich.