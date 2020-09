Toben, klettern, Tiere beobachten – Alltag für die „Waldfüchse“

Na klar, die Idee, Kinder in einem Waldkindergarten zu betreuen, kommt aus Skandinavien, wo man der Natur eben doch noch ein gutes Stück näher ist. Jetzt gibt es einen in Osterode mit zunächst 15 Plätzen. Und ehrlich: Da hätte ich meine Kinder auch liebend gerne untergebracht und sie den kleinen und großen Abenteuern in freier Natur und der Naturraumpädagogik der Betreuerinnen überlassen.

Es ist ein tolles Konzept, die Kinder in den Kreislauf der Natur, ob Sommer oder Winter, einzubinden, sie sensibel zu machen für ihre Umwelt, eine Qualifikation, die vielen Menschen heute fehlt aber angesichts unserer Umweltprobleme immer wichtiger wird. Kinderspiel geschah früher wie selbstverständlich in der Natur und im öffentlichen Raum und war Bestandteil der Kindheit, während heute angeleitete Tätigkeiten in geschützten Räumen die Betreuung bestimmten. Dabei brauchen Kinder Bewegung, freies kreatives Spielen, um sich zu entfalten, um gesund zu bleiben, sie brauchen das Erleben und Entdecken als Motor kindlichen Entwicklung. Die zu erwartenden positiven Effekte eines Waldkindergartens sind vielschichtig und prägend und wirken sicher bis in das Erwachsenenleben.