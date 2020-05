Anrufer versuchen Enkeltrick in Osterode und Bad Grund

Osterode. Am Freitagvormittag erhielten mehrere ältere Personen in Osterode und Bad Grund unliebsame Anrufe.

Am Freitagvormittag erhielten mehrere ältere Personen in Osterode und Bad Grund unliebsame Anrufe: Am Telefon meldete sich eine vermeintliche Enkelin, die angeblich in Schwierigkeiten stecke und dringend Bargeld benötige. Neben Bargeld wurde ebenfalls auch nach Schmuck und Münzen gefragt. Darüber informiert die Polizei. Zu einem Schaden sei es aber nicht gekommen.

Personen, die ebenfalls einen derartigen Anruf erhalten haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Osterode, Telefon 05522/5080, in Verbindung zu setzen.