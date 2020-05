Hoch türmt sich die imposante Felsformation des alten Steinbruchs auf, lange lag er in einem Dornröschenschlaf oberhalb der Sösetalsperre. Beim Bau des Osteroder Wasserspeichers Anfang der 30er Jahre lieferte er das wichtige Gesteinsmaterial. Einige Zeit wurde dann die Grauwacke noch abgebaut, dann geriet er weitgehend in Vergessenheit.

Das hat sich nun geändert: „Niemand hatte diesen Steinbruch auf dem Schirm, er war eine echte Überraschung“, zeigte sich Axel Hake, Alpinkletterer beim Alpenverein begeistert. Er selbst hat den Steinbruch eingerichtet, hat die bis über 15 Meter hohen Wände mit Haken versehen und so ein kleines Kletterparadies geschaffen.

Ortstermin am neuen Kletterfelsen an der Talsperre

Am Mittwochnachmittag war Ortstermin mit Bürgermeister Jens Augat, Axel Hake, Ideengeberin Monika Wendt von der Touristinformation und einigen Kletterern, die sich trittsicher in die Höhe arbeiteten.

Zehn Routen hat der Alpinist vorbereitet mit Schwierigkeitsgraden 5 bis 7. Als gute Alternative zum Hübichenstein bei Bad Grund, der für Kletterer inzwischen gesperrt ist, bezeichnete Hake den Osteroder Steinbruch, für den Bürgermeister ein großer touristischer Zugewinn: „Das ist eine tolle Outdoor-Attraktion in Stadtnähe und ein attraktives Angebot gerade für junge Menschen“, freute er sich und ließ sich von dem Kletterer über die Ausgestaltung der Wände und die gut vorbereiteten Routen informieren. Überreden, selbst mal in den Fels zu steigen, ließt er sich indes nicht.

Möglich gemacht hat dieses neue Angebot für Osterode der Deutsche Alpenverein, die größte nationale Bergsteigervereinigung der Welt. Erste Kletterer aus Braunschweig hatten die Wand bereits am vergangenen Wochenende erkundet und für gut befunden.

Steinbruch liegt direkt am Jugendwerkstatt-Pfad

Der Grauwacke-Steinbruch liegt direkt am am Pfad, den die Jugendwerkstatt Osterode 2014/15 auf zehn Kilometern an der Sösetalsperre eingerichtet hatte. Es herrscht freies Betretungsrecht, Kletterer sind allerdings für ihre Sicherheit selbst verantwortlich, verdeutlicht Axel Hake.

Am Besten ist der Kletterfelsen zu Fuß über den Wanderweg Harzer Baudensteig-Jugendwerkstatt-Pfad sowie ab Staumauer der Sösetalsperre an der B 498 zu erreichen oder direkt auch von der Straße nach Riefensbeek-Kamschlacken aus.