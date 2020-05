Osterode. Ein Fahrradfahrer wurde verletzt bei einem Unfall am Dienstagmittag, 19. Mai. Er wurde im Kreisel an der Bahnhofstraße übersehen und angefahren.

Verletzt wurde ein Radfahrer am Dienstagmittag, 19. Mai, gegen 13.30 Uhr am Kreisel in der Bahnhofstraße in Osterode. Darüber informiert die Polizei auf Nachfrage unserer Zeitung.

Demnach habe eine Verkehrsteilnehmerin den Radfahrer, der bereits im Kreisverkehr fuhr, übersehen, als sie selbst in den Kreisel einfuhr. Es kam zum Zusammenstoß, dabei wurde der Radfahrer zu Boden geschleudert und verletzt.