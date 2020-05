Ein Zeugnis der Montangeschichte

Vom Aussichtspavillon Claras Höhe kann man einen eindrucksvollen Blick in das Lerbachtal bis zu den Gipsbergen bei Osterode genießen. Oberhalb des Pavillons auf dem Berg, steht der „Aussichtsturm Kuckholzklippe“ (Kuhkolksklippe), und darunter verläuft der Eisensteinlehrpfad mit vielen Gruben mit Stollen.

Im Jahr 1994 hat die Heimatstube Lerbach das fast verfallene Mundloch der Eisensteingrube Glücksstern mit Hacke und Schaufel freigelegt und mit einem Metalltor gesichert. Im Laufe der Jahre ist der Zugang durch Buchenlaub und herabgestürztem Erdreich wieder zugefallen.

Eisenstein von guter Qualität

Mitglieder der Heimatstube schritten jetzt erneut mit Hacke und Schaufel zur Tat und legten den Zugang unter Abfuhr des Unrats in 30 Schubkarren wieder frei.

In seiner Broschüre „Entlang der Lerbacher Eisensteingruben“ aus dem Jahr 2012 beschreibt Frank Koch auf den Seiten 19 und 20 die vorhandenen Zeitzeugen. Die Grube wurde von 1837 bis 1850 mit einer Teufe von 32 Lachtern (64 Meter) betrieben. Es liegen Akten-Schriftstücke mit folgendem Inhalt vor. Am 22. Oktober 1837 schreibt der Oberhüttendirektor Bartels betreffs der Eisensteingrube Glücksstern: „Die Eisensteingrube Glücksstern in Lerbach ist früher von dem Geschworenen Kurz betrieben worden und der Betrieb wurde durch den Bergmann Thaten fortgesetzt. Da die Eisensteinanbrüche besonders in der oberen Teufe schmächtig sind und die Grube außerdem mit Wasser zu kämpfen hat, besitzt der Eisenstein doch eine gute Qualität; es ist daher vernünftig, dass derselbe für den Betrieb der Hütte genommen wird. Außerdem hat der Bergmann Thaten einen oberen Stollen aufgebracht. Durch lange Krankheit des Besitzers ist die Grube verfallen. Es wurde ein neuer Antrag auf Betrieb gestellt und der danach wieder aufgenommen“.

Arbeiten wurden eingestellt

Die Arbeit in dieser Grube wurde aufgrund von stark anfallendem Wasser eingestellt. Aber das Wasser nutzten Bewohner mit dem Bau des Hauses am Kleeberg im Jahr 1844 als Trinkwasser aus dem Schacht in der Mitte des Stollens.

Eine Wasserleitung wurde bis zum Haus am Berg angelegt. Ein Brunnen hinter dem Haus war noch in den fünfziger Jahren des 20. Jahrhunderts beim Eigentümer, dem Tiefbauunternehmer Karl Bertram (+1961), gen. der „Große Pücher“, vorhanden. Der besagte Schacht steht auch heute noch voll Wasser, welches von der Decke tropft. Weitere Zeitzeugen am Wanderweg durch die Buchen sind die beiden „Kleeberger Stollen“. Dennert-Tafeln informieren auch hier vor Ort.