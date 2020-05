Lehrer freuen sich über Schülerkontakte

In der Realschule auf dem Röddenberg in Osterode ist für die Zehntklässler und deren Lehrerschaft im Prinzip der schulische Alltag zurückgekehrt. Das beweist unter anderem die Tatsache, dass am Montag und Dienstag, 11. und 12. Mai, die mündliche Prüfung in Englisch stattfanden und ab dem 20. Mai die schriftlichen Prüfungen in Deutsch, Englisch und Mathematik abgelegt werden.

Die 84 Schüler und Schülerinnen der drei zehnten Klassen sind sich mit ihren Lehrerinnen und Lehrern übrigens in drei Dingen einig: Sie respektieren die Situation, haben festgestellt, dass der Schulkontakt nicht von allen Computern der Welt ersetzt werden kann, und dass es für alle sicherer ist, Nase-Mund-Masken während der Schulzeit zu tragen. Zu der Sicherheit gehört aber auch, dass bei dem Betreten der Klassenräume morgens und nach den Pausen immer erst die Hände gewaschen werden.

Klassen wurden aufgeteilt

„Das ist im Prinzip nicht so schwer“, so Schulleiter Steffen Glaubitz, „außerdem darf nicht vergessen werden, dass beim Auftreten eines Coronafall die Schule wieder geschlossen wird, und so die Prüfungen eventuell nicht stattfinden können“. Um auf den Ernst der Lage hinzuweisen, befinden sich außerdem an den Schuleingängen Abstandsschilder und auf Boden vor Klassenräumen aufgeklebte Hinweise. Der Treppenverlauf wurde außerdem in ein Einbahnstraßensystem umfunktioniert. Und da alle drei Klassen einen Schultrakt und die Außenstelle für sich haben, hat jede auch einen Schulhof für sich. Da Abstand zu halten, ist im Prinzip kein Problem, dass er eingehalten wird, darauf achten die Schulaufsicht und die Schüler selbst. Die drei, in neun Gruppen aufgeteilten, Klassen, treffen sich übrigens montags, mittwochs und freitags zum Unterricht, in dem die Hauptfächer Deutsch, Englisch und Mathematik auf dem Stundenplan stehen. Es gibt aber auch eine Risikogruppe, die zwar in einem anderen Raum sitzt, aber per Streaming am Unterricht teilnimmt. Das gilt übrigens auch für die Schüler, die aus gesundheitlichen Gründen nicht kommen können.

„Es ist völlig gleich, ob da oder nicht da, sie alle wollen es schaffen“, so der Schulleiter. Wenn Hauptfächer abgeschlossen sind, gehört die Aufmerksamkeit den Nebenfächern, von denen sich die Schüler für die mündliche Prüfung eines aussuchen dürfen. Allerdings sind die Fächer ausgeklammert, wo alle Klassen zusammenkommen müssten, wie beispielsweise Wahlpflichtkurse, aber auch Sport. Denn die Gruppen bleiben fest bestehen, damit die Schüler sich sechs Schulstunden pro Tag problemlos auf die Prüfung vorbereiten können. Da sich Steffen Glaubitz mit seinen Kollegen und Kolleginnen einig ist, dass es bis zu den Sommerferien zu keinem normalen Unterricht kommen wird, habe man sich auf einen geregelten Ablauf konzentriert. So ist fest eingeplant, dass am 18. Mai die neunten Klassen dienstags und donnerstags die Schule besuchen werden.

Nach und nach füllen sich die Klassen

Wenn dann so nach und nach alle anderen Klassen nachrücken werden, ist für jede ein Tag fest gebucht. In einem sind sich Lehrerinnen und Lehrer einig: „Sollte sich nach den Sommerferien nichts ändern, machen wir weiter, denn wir wissen ja wie es läuft.“ Zurzeit haben die Zehntklässler ihr Zeugnis im Kopf und sind voll dabei, denn viele haben schon einen Ausbildungsplatz und wollen ihrem zukünftigen Arbeitgeber auch dieses Dokument vorlegen, die anderen benötigen es für Bewerbungen. „Wer nimmt schon jemanden ohne Zeugnis?“ Dafür befassen sie sich auch an den beiden „schulfreien“ Tagen zu Hause mit den Aufgaben, die sie erhalten haben. Immerhin können sie da die vier Zeitstunden nicht nach Schulpausen, sondern nach ihrem Geschmack einteilen. Liegen bleibt dabei aber nichts.

Dieser neue Weg hat sich beim Beschreiten für alle als machbar erwiesen, auch wenn er mit mehr Arbeit verbunden ist. Das Kollegium, welches durchaus zwölf bis 15 Lehrer mehr bräuchte, unterrichtet zum einen in der Schule, zum anderen jene, die nicht da sind. „Das ist zwar ungewohnt, wir machen es aber gerne. Wir haben uns auch gefreut, dass es wieder los geht, und wir den direkten Schülerkontakt haben“, so die Lehrerschaft. Trotzdem sei man froh, dass es die Lernplattform im Internet gibt, wo Schüler mit Lehrern kommunizieren und Aufgaben verteilt werden können. Aber auch die Eltern haben nicht nur zugeschaut. Denn nicht wenige haben Masken genäht, dafür ist Steffen Glaubitz ihnen sehr dankbar.

Realschullehrerin Julia Brandt, hat sich auf eine alte Art der Kommunikation besonnen. Sie schrieb ihrer Klasse Briefe und Postkarten, die freudig beantwortet wurden. Eine andere Klasse hat die Hausaufgabe, ein Werbeplakat der besonderen und witzigen Art zu erstellen, wobei mit Computer oder Telefon kommuniziert werden muss. Auf das Ergebnis sind alle gespannt.

Neue Computer

Eine weitere, überaus erfreuliche Aktion hat ihren Lauf genommen: Da die Realschule vom Landkreis Göttingen neue Computer erhalten hat und die alten ausgemustert werden sollen, rüstet Informatiklehrer Michael Weick diese auf, damit die Schülerinnen und Schüler, die kein Computer zu Hause haben, den Anschluss an die moderne Technik nicht verlieren. Erhalten werden zwar alle Zehntklässler ihre Zeugnisse, die traditionelle Abschlussfeier wird es aber nicht geben. Die Planung habe schon längst festgestanden, da kam Corona dazwischen, so der Schulleiter. In jedem Fall sollen die Zeugnisse feierlich überreicht werden, wie das aber in der Aula ablaufen wird, steht noch nicht fest. Die Ausgestaltung muss in den nächsten Wochen unter den gegebenen Rahmenbedingungen geplant werden; auf jeden Fall wird es ganz anders als in den vergangenen Jahren. Ob es eine Nachfeier geben wird, steht ebenfalls in den Sternen. „Wir wissen ja nicht einmal, ob wir nach den Sommerferien normal starten können. Die Normalität dürfte wohl erst dann wieder auftreten, wenn ein Impfstoff da ist“.