15 neue Lektoren für den Kirchenkreis

Sie sind noch unter 25 Jahre alt, doch schon jetzt Lektoren, dürfen also in ihren Gemeinden einen Gottesdienst halten, eine Predigt vortragen, als Ehrenamtliche das Wort Gottes verkündigen. Es ist innerhalb der Landeskirche erst der zweite Lektorenkurs für diese Altersgruppe, der sich damit der Tatsache öffnet, dass auch viele junge Menschen Verantwortung übernehmen und Kirche mitgestalten wollen. Es sind Teilnehmer aus dem Kirchenkreis Harzer Land, aus dem gesamten Sprengel und sogar darüber hinaus. Die ehrenamtliche Arbeit wurde natürlich auch zertifiziert. Regionalbischof Eckhard Gorka überreichte den 15 Teilnehmern in der Flambacher Mühle bei Clausthal-Zellerfeld ihre Zertifikate und stellte fest: „Ich glaube, dass wir als Kirche jugendliches Engagement zu wenig zertifizieren.“ Eckhard Gorka nahm sich auch viel Zeit für ein Gespräch in großer Runde, bei dem er Rede und Antwort zu seinen Aufgaben und einigen Sichtweisen stand, aber von den jungen Lektoren auch wissen wollte, was sie antreibt.

Sie spüren das Vertrauen ihrer Gemeinden, so sagten viele, sind froh über die Freiräume, die sie zur Mitgestaltung haben und wollen in Gottesdiensten Menschen begeistern. Daher haben sie sich in der Ausbildung angeleitet von Pastor Michael Held und Diakon Jan Mönnich mit der Struktur des Gottesdienstes, Kriterien für die Liedauswahl, Zugängen zu Bibeltexten und vielem mehr beschäftigt. Im Freundeskreis, so erzählten einige, reagieren manche mit Unverständnis, im Großen und Ganzen sei die Resonanz jedoch eher positiv, außerdem sei es ja ein schönes Gefühl, den Altersdurchschnitt der Lektoren zu senken. Diese Ausbildung jedenfalls ist noch etwas Besonderes, bleibt also abzuwarten, inwiefern sie für die jungen Lektoren zu etwas wird, das ihren persönlichen Berufs- und Lebensweg prägt. In jedem Fall, so waren sich alle einig, brennen sie darauf, das erworbene Wissen nun anzuwenden und Gottesdienste zu gestalten.