Fahrerflucht, hoher Schaden

Goslar. Am Freitag um 18.20 Uhr, ereignete sich auf der B243, FR Seesen ein Verkehrsunfall mit mehreren Beteiligten, einem Leichtverletzten und einem Sachschaden von insgesamt ca. 10.000 Euro. Zur Unfallzeit fuhr ein 7,5t-Lkw mit roter Plane oder rotem Aufbau vom Parkplatz im Bereich Münchehof auf die B243, ohne auf den fließenden Verkehr zu achten. Ein auf dem Hauptfahrstreifen fahrender Bus (KOM) mit Anhänger musste stark abbremsen und geriet leicht nach links, ohne den Hauptfahrstreifen zu verlassen. Ein auf dem Überholfahrstreifen fahrender Pkw-Fahrer (28) aus Kiel befürchtete der Bus würde auf seinen Fahrstreifen ausweichen und bremste sein Fahrzeug stark ab, wich nach links aus und brachte den Pkw noch vor der Schutzplanke zum Stehen. Ein nachfolgender Pkw-Fahrer (56) aus Clausthal-Zellerfeld konnte jedoch nicht mehr ausweichen und fuhr auf. Ein dritter Pkw, der von einem Braunschweiger (30) gesteuert wird, konnte sein Fahrzeug noch vor einem Zusammenstoß mit dem Vorausfahrenden zum Stillstand bringen. Nicht so ein ein Seesener (30), der mit seinem Pkw auf den des Braunschweigers auffuhr und hierbei leicht verletzt wurde. Der 7,5t-Lkw sowie der Bus mit Anhänger (nähere Beschreibung nicht möglich) können an der Unfallstelle nicht mehr angetroffen werden, da sie ihre Fahrt in Rtg. BAB fortgesetzt haben, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zu diesen beiden Fahrzeugen machen können.

