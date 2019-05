Osteroder Rat votiert einstimmig für Aloha-Entwurf mit Anbau

Ein starkes Signal gab am Mittwochabend der Osteroder Stadtrat am Ende einer mehr als dreistündigen Sitzung. Er votierte einstimmig für die weitere Planung des neuen Osteroder Erlebnisbades und für die Ausschreibung eines Großteils der Gewerke Ende des Jahres. Damit segnete die Versammlung das Vorhaben in der vorgelegten Form grundsätzlich ab, behält sich aber Änderungen bei Detailfragen vor. Dem Beschluss vorangegangen war ein...