Gregor Gysi im Interview: „Ich habe sieben Leben“

Gregor Gysi ist wohl so etwas wie der letzte Pop-Star des Politikbetriebs. Zwar kommt er erst am 4. April zur Lesung nach Osterode. Aber er stand schon jetzt Rede und Antwort im Interview mit Thomas Kügler. Herr Gysi, Sie sind schon unterwegs auf Lesereise. Was sind ihre ersten Eindrücke? Die...