Für den Harz geworben

Mitarbeiter der Osteroder Touristinfo auf der Messe ReiseLust in Bremen.

Die Mitarbeiter der Touristinfo waren zusammen mit dem Harzer Tourismusverband bei der Messe ReiseLust in Bremen zu Gast. Vor allem Camper- und Reisemobilisten suchen immer wieder schöne Ziele um Ihre Freizeit zu verbringen. Dabei konnten die Kolleginnen der Touristeninformationen die Vorzüge vom Harz anpreisen. Der gemeinsame Reiseführer des FachwerkFünfEcks war schon am zweiten Messetag vergriffen. Insgesamt nutzten über 39.000 interessierte Besucher die Gelegenheit, sich über Urlaubsangebote wie den Harz und weiter Ziele im In- und Ausland zu informieren.