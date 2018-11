Frauen für Frauen bietet Mittagstisch für Frauen an

Dort, wo einst ein Musikstudio zu finden war, hat der Verein Frauen für Frauen eine gemütliche „Spinnstube“ eröffnet. Sie ist in dem Haus der Oberen Mühlenstraße 1 zu finden, und dort wird in Kooperation mit der Osteroder Tafel immer freitags in der Zeit von 12 bis 13.30 Uhr ein Mittagessen...