Feuer am Südbahnhof in Osterode

In der Nacht zu Montag ist es am Südbahnhof in Osterode zu einem Wohnhausbrand gekommen. Die Feuerwehr wurde gegen 1 Uhr alarmiert, die Löscharbeiten dauerten bis in den Montagvormittag.

Foto: Feuerwehr Osterode