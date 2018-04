Osterode Ein unbekannter Täter ist am Mittwochmorgen gegen 2 Uhr bei einem Einbruch in eine Bäckerei am Martin-Luther-Platz beobachtet worden. Beim Eintreffen der Polizei flüchtete er durch ein Fenster und über das Dach. Über die Höhe des Schadens und die Beute liegen der Polizei noch keine Kenntnisse vor. Zeugenhinweise an Telefon 05522/5080. pol

Anmeldung Noch nicht bei der HarzKurier?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder