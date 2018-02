Besprechung in der VHS

Die Interessierten an der Scarboroughreise vom 4. bis 10. Oktober treffen sich am Donnerstag, 1. März, um 17 Uhr, zur ersten Vorbesprechung im Foyer der VHS. Auch wenn die Besuche auf politischer Ebene nach 30 Jahren Partnerschaft mit dem Borough of Scarborough nunmehr auf Eis liegen, so will zumindest Rüdiger Brakel noch einmal mit einer 50-köpfigen Reisegruppe diesen 30. Partnerschaftsgeburtstag gebührlich feiern.

Mit dem gemeinsamen Konzert des 100-köpfigen Scalby Community Choirs sowie der Osteroder Spaßband Los Losers sollte dies bei Musik der 50er und 60er Jahre kein Problem sein. Los Losers folgen damit einer persönlichen Einladung der Anglo German Society und werden ein weiteres Konzert in einem Scarborougher Pub bestreiten.

Austausch weiter beleben

„Nachdem die Scarborougher Ratsmitglieder beschlossen haben, Austauschprogramme von Musikern und Vereinen auch weiterhin finanziell zu unterstützen, bleibt zu hoffen, dass sich auch der Landkreis Göttingen dieser Regelung anschließt, sonst kommt der Partxit noch dem Brexit zuvor“, so Brakel.

Langjährige, erfolgreiche Austauschprogramme wie diese traditionelle Gruppenreise und der Austausch der Tuspo-Jugendfußballer, die in den Osterferien wieder etwa 45 Fußballer aus Scarborough erwarten, würden diese Partnerschaft nach 30 Jahren ohne Zuschuss des Landkreises wohl jäh beenden, meint er.

Weitere Informationen zur Scarboroughreise in den Herbstferien erteilt R. Brakel unter Tel. 05584 1733 oder ruediger.brakel@gmx.de