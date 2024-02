Herzberg. Der 17-jährige Gymnasiast und seine Klarinette: Was sie schon erreicht haben und wo die beiden in Zukunft hin möchten

Daniel Ehrenfeuchter ist 17 Jahre alt und besucht das Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium in Herzberg. Klarinette spielt er seit 2016. Damals richtete man eine Bläserklasse an der Schule ein. Die Schüler durften drei Instrumente aussuchen, die sie gern spielen lernen würden. Saxophon, Trompete und Klarinette hatte sich der junge Daniel ausgesucht. Er bekam die Klarinette. Heute hat er sein Herz an das Instrument verloren. „Ich finde das Instrument und die Töne sehr vielseitig“, sagt er. „Man kann damit vieles ausdrücken.“