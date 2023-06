Schulen aus Herzberg für „Klima macht Schule“ prämiert

„Jeder kann etwas zum Klimaschutz beitragen“, so die Devise von „Klima macht Schule“. Bewiesen haben das die Schülerinnen und Schüler der Grundschulen in Pöhlde, die Nicolaischule, Mahnteschule und die Einhorngrundschule. Bei der großen Übergabe stellten die Schülerinnen und Schüler der Klassen eins bis vier der Pöhlder Grundschule ihre Projekte im Detail vor.

Zwei Schüler der 1. Klasse stellten ihr Projekt vor: Gemeinsam hat die Klasse sechs kleine Raupen - gerade einmal so groß wie ein Daumen - jeden Tag beobachtet, gefüttert und gekümmert. Schließlich, nachdem die Schüler sie regelmäßig mit Brei versorgten und sich um die kleinen Insekten kümmerten, verpuppten sich diese. „Ein besonders schönes Erlebnis war es, für uns dann, einen Schmetterling beim Schlüpfen zu beobachten“, erzählt einer der Jungen. Was die Kinder daraus gelernt haben? „Warum es so wichtig ist, auf die Natur und die Lebewesen um sich herum zu achten.“

Mit Elan stellen die Jungen und Mädchen ihre Projekte vor. Foto: Nina Schmitzer / HK

Die zweite Klasse beschäftigte sich im Sachunterricht hingegen mit dem Unterschied zwischen Winterschlaf und Winterruhe. Dabei sahen sie sich die Wintergewohnheiten von Eichhörnchen und Igeln als Beispiele an, um mehr über die Tiere, deren Bedürfnisse und deren Schutz zu erfahren. Schön dargestellt haben das die Kinder mit einer Plüschversion von Igel und Eichhörnchen.

Plüsch-Eichhörnchen und Igel dienen der Veranschaulichung. Foto: Nina Schmitzer / HK

20 Nistkästen für Vögel und Fledermäuse

Die dritte Klasse hat ein Nistkasten-Projekt unter dem Titel „Du hast ne Meise“ gestartet: Dafür hat die Klasse an einer Ausschreibung der Bingo-Umweltstiftung für nachhaltige Projekte teilgenommen. Hierfür bekamen die Kinder 20 Vogelnistkästen als Bausatz und fünf Fledermauskästen. Gemeinsam machten sich die Kinder daran, diese zusammenzubauen und mit einer Holzschutzlasur zu bestreichen und so vor Wind und Wetter zu schützen. Die fertigen Kästen wurden dann gemeinsam in Pöhlde verteilt und bieten dort - hoffentlich bald - heimischen Vogelarten ein neues Zuhause, so auch auf dem Pöhlder Schulhof.

Die vierte Klasse beteiligte sich hingegen an Aktionstagen mit der Energieagentur Göttingen. Hierbei beschäftigten sich die Schülerinnen und Schüler unter anderem mit dem Thema Klimawandel, Treibhauseffekt sowie den Folgen und Ursachen des Klimawandels. Vertieft haben die Jungen und Mädchen auch das Thema Wasser behandelt: Gemeinsam überlegten sie sich, wie man Wasser sparen kann. Am Ende des Aktionstages bekam die Bücherei zudem mehr Bücher zu dem Thema Natur- und Umweltschutz sowie die Lehrkräfte Materialien für den Unterricht verliehen.

Die Aktion „Klima macht Schule“

Das ist der Hintergrund: Bei der Aktion „Klima macht Schule“ sammeln die teilnehmenden Schulen durch ihre geplanten Aktionen Punkte, am Ende wird Bilanz gezogen und die verdienten Punkte in Geld umgewandelt. In Anwesenheit von Wolfgang Weippert, stellvertretender Bürgermeister Stadt Herzberg, der einige Worte an die Schülerinnen und Schüler richtete, Elena Wagener, Thomas Rudolph, Katharina Zymelka, Nicole Kahlert-Pendzialek, Anna Tegtmeier, Klimaschutzmanagerin Stadt Herzberg am Harz, Leila Morgenroth, Geschäftsführung Energieagentur Region Göttingen sowie Stephanie Schell, Projektleiterin Energieagentur Region Göttingen wurden die symbolischen Schecks von der HarzEnergie an die Schulleiterinnen und Schulleiter vergeben.