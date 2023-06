Michael Schall ist Schützenkönig 2023 in Herzberg

Am vergangenen Samstagabend war es so weit: Die neuen Majestäten und Würdenträger des Jahres 2023 der Herzberger Schützengesellschaft konnten im Rahmen des Volks- und Schützenfestes proklamiert werden. Nachdem im vergangenen Jahr die Zeremonie im Rahmen des traditionellen Königsballes im Hotel „Englischer Hof“ in Herzberg stattfand, wurde die Proklamation in diesem Jahr bei strahlendem Sonnenschein wieder auf dem Marktplatz der Welfenstadt vollzogen. Hier hatten sich zahlreiche Einwohnerinnen und Einwohner sowie Gäste versammelt, um das traditionelle Spektakel mitzuerleben.

Schützenhauptmann moderiert mit viel Charme

Nach dem Einmarsch der Schützen unter den Klängen des Tambour-Corps Herzberg übernahm Schützenhauptmann Andreas Menge die Moderation. Die Spannung wuchs, als Andreas Menge sich mit humorvollen Kommentaren die „Hierarchieleiter“ bis zum Schützenkönig langsam emporarbeitete.

Ernannt wurden zur Volkskönigin Anke Hofemann, zum Volkskönig Daniel Albrecht, zum Jungschützenkönig Tim Burghard, zur Junggesellenkönigin Jana-Marie Burghard sowie zum Junggesellenbestemann Robert Masendorf. In diesem Jahr konnte auch wieder eine Schützenkönigin proklamiert werden. Dies wurde von allen Anwesenden mit reichlich Beifall begrüßt. Schützenkönigin 2013 wurde Michaela Jablonski. Die zweite Besonderheit für Frauen im Rahmen des diesjährigen Festes. Zuvor hatten bereits erstmals Damen am traditionellen Schützengericht teilgenommen.

Beim Königsball wird ausgiebig gefeiert

Danach stieg die Spannung auf den Höhepunkt. Als der Schützenhauptmann dann ausrief: „Der König ist tot, es lebe der König – Michael Schall ist der Schützenkönig 2023“, gab es von den Anwesenden lange anhaltenden Beifall. Nach einem dreifach donnernden „Gut Schuss!“, der obligatorischen Gratulationskur und dem gemeinsam Pressefoto ging es zu einem weiteren Programmpunkt: dem Königsball im Hotel „Englischer Hof“, wo Vereinsmitglieder und Gäste ausgelassen tanzten und feierten.

