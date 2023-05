Pöhlder Schützenfest mit Disco und großem Umzug steht bevor

Die Pöhlder Schützengesellschaft feiert nach dreijähriger Pause am kommenden Wochenende, 13. und 14. Mai wieder das traditionelle Schützen- und Volksfest.

Das Fest wird am Samstag, 13. Mai, mit einem Discoabend eröffnet, erklären die Schützen in einer Pressemitteilung. Der weiter über die Grenzen hinaus bekannte DJ Phil Metzer wird im Bürgerhaus alle Musikwünsche der Gäste erfüllen und mit einer besonderen Lightshow das Publikum begeistern. In seinem Repertoire sind alle aktuellen Hits, Rock, Pop und natürlich auch die immer wieder gern gehörten Oldies, so die Veranstalterinnen und Veranstalter. Auch die günstigen Getränkepreise sollen ihren Teil dazu beitragen, den Abend zu einem unvergesslichen Erlebnis für Jung und Alt werden zu lassen.

Großer Festumzug am Sonntag

Am Sonntag, 14. Mai, wird um 10 Uhr der Gottesdienst im Bürgerhaus gefeiert, anschließend gibt es das bereits seit Jahren beliebte „Schützenfrühstück“. Die Marken für das Frühstück können im Blumengeschäft „Blütenrausch“ sowie in der Leo Tankstelle erworben werden.

Ein weiterer Höhepunkt ist der Große Festumzug: Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer treffen sich ab 13 Uhr auf dem Schützenplatz – Abmarsch ist dann um 13.30 Uhr. Nach dem Umzug kann von 15 bis 18 Uhr auf Königs- und Besteman-Scheibe geschossen werden. Die Kinder können beim Dosenwerfen und die Jugendlichen beim Schießen auf die Jugendscheibe ihre Sieger ermitteln.

Freier Eintritt bei Veranstaltungen

Um 19 Uhr findet die Proklamation der neuen Würdenträger und die Siegerehrung vom Vergleichsschießen im Bürgerhaus statt.

Der Eintritt zu allen Veranstaltungen ist frei. Der Schaustellerbetrieb Geibel und die Schützengesellschaft Pöhlde laden zu allen Veranstaltungen herzlich ein.