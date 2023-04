„Stadtradeln“: Fahrradfahren im Kreis Göttingen für Klimaschutz

Landkreis Göttingen. Am Stadtradeln 2023 beteiligen sich auch die Stadt Herzberg am Harz und die Samtgemeinde Hattorf. Anmeldung läuft

Radfahren für den Klimaschutz: In Stadt und Landkreis Göttingen geht die Aktion Stadtradeln im Juni in die achte Runde. Darauf weist der Landkreis in einer Pressemitteilung hin. Anmeldungen sind ab sofort möglich.

In diesem Jahr beteiligen sich Landkreis und Stadt Göttingen gemeinsam von Sonntag, 4. Juni, bis Samstag, 24. Juni, an der internationalen Klimaschutzaktion. In diesem Jahr nehmen auch die Städte Herzberg am Harz, Duderstadt und Hann. Münden, die Flecken Bovenden und Adelebsen, die Samtgemeinden Dransfeld und Hattorf am Harz sowie die Gemeinden Gleichen und Rosdorf an der Kampagne des Klima-Bündnisses teil.

Gemeinsam Fahrradfahren für den Klimaschutz

Teilnehmen am Stadtradeln kann jede Person, die zusammen mit Freunden und Freundinnen, Familie oder Arbeitskolleginnen und -kollegen ein Team bildet und so ein Zeichen für den Klimaschutz und mehr Radverkehr setzt. Ziel der Aktion ist es, innerhalb des 21-tägigen Aktionszeitraumes beruflich und privat möglichst viele Kilometer mit dem Fahrrad zurücklegen.

Im vergangenen Jahr haben in Stadt und Landkreis Göttingen insgesamt 1.881 Radlerinnen und Radler an der Kampagne teilgenommen und mit 401.449 Kilometer etwa die zehnfache Länge des Äquators zurückgelegt. Einen großen Beitrag zu diesem Ergebnis haben auch die zahlreichen Schulen und Kindergärten geleistet. Rund 700 Radelnde aus den Schulen und Kindergärten haben mehr als 105.000 Kilometer zurückgelegt.

Kilometer erfassen per App oder Erfassungsbogen

Jeder in der Aktionszeit zurückgelegte Kilometer kann online in ein Kilometer-Buch eingetragen oder direkt über eine App getrackt werden. Radelnde ohne Internetzugang können die Zahlen per Kilometer-Erfassungsbogen melden. Das Klima-Bündnis prämiert am Ende die fahrradaktivsten Kommunalparlamente sowie Kommunen mit den meisten Radkilometern.

Anmeldungen zum Stadtradeln sind ab sofort möglich unter www.stadtradeln.de/landkreis-goettingen oder www.stadtradeln.de/goettingen. Dort gibt es weitere Informationen zu den Anmeldungen in den teilnehmenden Gemeinden sowie eine detaillierte Übersicht zu den Spielregeln.