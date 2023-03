Oldieparty im DGH Lonau zieht viele Besucher an

Lonau. „Mad Maroon and Friends“ spielen Hits aus den 60er bis 90er Jahren in Lonau

Reiner „Latschen“ Bartels am Bass und Klaus Feldhahn an der Leadgitarre.

Wenige Tage nachdem der legendäre Beat-Club im Fernsehen TV-Premiere feierte, gründeten sich die „Mad Maroons“ im Jahr 1965 als Beat-Coverband, um die Musik der 60er Jahre aus Liverpool in die Tanzclubs des Harzes zu holen. Songs von den Beatles, The Lords oder The Spencer Davis Group waren damals in aller Ohren. Schnell wurden die „Mad Maroons“ die bekannteste Beat-Band in Herzberg und der Region mit einer großen Fanbase. Dass dies bis heute so geblieben ist, konnte die Band kürzlich im Dorfgemeinschaftshaus in Lonau wieder unter Beweis stellen – 58 Jahre nach der Gründung war ihr Auftritt wieder einmal ein voller Erfolg. Die Stimmung der Fangemeinde war ausgelassen und es wurde vom ersten Ton an ausgiebig getanzt.

Heute spielt die Band in erweiterter Formation, von der ursprünglichen Besetzung der „Mad Maroons“ sind nur noch Reiner „Latschen“ Bartels und Bernd Bauer dabei. Im Dorfgemeinschaftshaus in Lonau trat die Band in folgender Besetzung auf: Klaus Feldhahn an der Leadgitarre, Eddi Uhe an der Rhythmusgitarre, Reiner „Latschen“ Bartels am Bass, Daniela Bartels an den Keyboards und Timo Leunig an den Drums. Für die Technik stand Gerd „Obi“ Oberländer am Mischpult und steuerte die Band exzellent aus.

Wolfgang Wiegand war der Special Guest des Abends und stand für zwei Serien mit auf der Bühne. Foto: Bürgergemeinschaft Lonau

Songs von AC/DC über Beatles bis Rolling Stones

Als Special Guest des Abends stand Wolfgang Wiegand als Sänger für zwei Serien mit auf der Bühne. Mit ihm spielte die Band Songs von AC/DC und den Stones. Heute spielen die „Mad Maroon and Friends“ als Beat- und Rockband Songs von den 60er bis weit in die 90er Jahre hinein: The Beatles finden sich dort ebenso wieder wie Bryan Adams oder Roxette. Besondere Momente des Abends waren neben der Hardrock-Einlage von Wolfgang Wiegand auch der Song „Sultans of Swing“ von den Dire Straits, gespielt von Klaus Feldhahn an der Sologitarre, und das Schlagzeugsolo von Timo Leunig zum Song „Cocain“ von Eric Clapton.

„Timo Leunig an den Drums. Foto: Bürgergemeinschaft Lonau

Die Bürgergemeinschaft Lonau richtete die Bewirtung des Abends aus und versorgte die Konzertbesucher mit Essen und Getränken im ausverkauften Dorfgemeinschaftshaus.

Der nächste Live-Auftritt der „Mad Maroons and Friends“ ist am 4. November in der Harz-Mountains Ranch in Bad Lauterberg. Auch Bernd Bauer wird dann wieder mit auf der Bühne stehen.

Informationen zum Konzert und Fotos des Abends

Weitere Informationen zum Konzert und Fotos des Abends finden sich auf der Homepage der Bürgergemeinschaft Lonau auf www.wir-in-lonau.de