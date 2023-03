Samtgemeinde Hattorf Vom Landkreis Göttingen in die Samtgemeinde Hattorf

Samtgemeinde Hattorf. Seit zwei Tagen ist Daniel Kaiser nun offiziell Samtgemeindebürgermeister in Hattorf am Harz - So hat er die Zeit nach der Wahl erlebt