Zwei Verletzte nach schwerem Autounfall bei Pöhlde

Verletzt worden sind am Montagmorgen zwei Menschen bei einem Verkehrsunfall auf der L530 bei Pöhlde. Wie die Freiwillige Feuerwehr Pöhlde bei Facebook berichtet, stießen dort gegen 8.24 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache zwei Autos in einer Kurve frontal aufeinander. „Als wir an der Einsatzstelle ankamen, befanden sich die Unfallbeteiligten noch in ihren Fahrzeugen und wurden von uns rettungsdienstlich betreut“, so schreibt die Feuerwehr.

Gemeinsam mit den Besatzungen der beiden Rettungswagen (RTW) befreiten die Einsatzkräfte die Fahrer aus den Pkw. Beide wurden ins Krankenhaus gebracht. Die Straße blieb während des Einsatzes und der anschließenden Reinigung durch eine Fachfirma für etwa drei Stunden in beide Richtungen gesperrt.