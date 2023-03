Internationaler Frauentag: Frauen-Filmabende in Herzberg

Herzberg. Frauen-Filmabende, Interview mit Angelika Kiep und Veranstaltungsübersicht zum Internationalen Frauentag in der Region Osterode am Harz.

Carey Mulligan als Megan Twohey und Zoe Kazan als Jodi Kantor in dem Film „She Said“, der im Rahmen der Frauen-Filmabende anlässlich des Internationalen Frauentags am 8. März im Kino in Herzberg gezeigt wird.

Seit nunmehr über hundert Jahren kämpfen Frauen bereits für ihre Gleichberechtigung und die gleichgestellte Anteilnahme am politischen, wirtschaftlichen und sozialen Leben. Viel erreicht hat die Bewegung schon: das Recht zu Wählen und gewählt zu werden, die Möglichkeit zur selbstbestimmten Abtreibung, mehr Gleichberechtigung auf dem Arbeitsmarkt und vieles mehr. Luxus, der mittlerweile zum Alltag gehört, aber an dessen Kampf erinnert werden soll. Deshalb gilt der internationale Frauentag am 8. März seit 2019 in Berlin sogar als offizieller Feiertag.

Angelika Kiep im Interview

Als Mit-Veranstaltende des Frauen-Filmabends haben wir mit Angelika Kiep, der Gleichstellungsbeauftragten der Stadt Herzberg, über die Bedeutung des Frauentages und der Bedeutung der Gleichstellung in der Region in der heutigen Zeit gesprochen.

20 Jahre schon gibt es die Frauen-Filmabende – seit 2008 ist Angelika Kiep mit an Bord und unterstützt die Initiatorin Inge Holzigel, Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Bad Lauterberg. Besonders wichtig sei für sie bei den Filmabenden der Austausch der Frauen, wie sie erklärt. Viele Frauen kämen an diesen Abenden, die sonst nicht ins Kino gingen. Natürlich sei die Auswahl der Filme dabei wichtig, deswegen liefen in Herzberg auch immer zwei verschiedene Filme zum internationalen Frauentag. Der Erste sei etwas ernster und kritischer, es solle mehr Inhalt vermittelt werden, so Kiep. Der Zweite sei auflockernd und thematisiere die Stellung der Frau mit mehr Humor. Beide Filme sollen auf ihre Art den Frauen Auftrieb geben und Mut machen.

Der Frauentag soll Stärke geben und motivieren

Trotz Zeiten, in denen man meinen könnte, die Gesellschaft wäre aufgeklärt genug, erachte Kiep die Bedeutung des Frauentages immer noch als notwendig. Früher haben Frauen laut gekämpft und so bereits viel für die Gesellschaft erreicht, aber mittlerweile scheinen die Frauen leiser geworden zu sein, meint Angelika Kiep. Die Frauen-Filmabende sollen dazu motivieren, sich mit der Gleichberechtigung auseinander zu setzen.

Der Frauentag sei dafür da, um Stärke zu schenken und zu zeigen, dass Frauen sich nicht „immer nur unterbuttern lassen“. Viele würden durch den Filmabend erreicht und die Stimmung zieht mit. An diesen Abenden sei die Fußgängerzone von Herzberg immer voll und die Besucherinnen zeigten sich bisher stets begeistert, erinnert sich Kiep erfreut über diesen Zuspruch. Die Filmabende seien eine feste Größe, auf die sich jedes Jahr viele Frauen aus der Region freuen würden.

Plakat der Frauenbewegung zum Frauentag 8. März 1914. Es wird das Frauenwahlrecht gefordert. Die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Herzberg, Angelika Kiep, erklärt im Gespräch mit unserer Zeitung die Bedeutung des Weltfrauentages in der heutigen Zeit. Kiep weiß: Früher haben die Frauen lauter gekämpft und so bereits viel für die Gesellschaft erreicht, mittlerweile scheinen sie leiser geworden zu sein. Foto: Karl Maria Stadler (1888 – nach 1943) via Wikimedia Commons

Für Kiep spielt es dabei keine Rolle, ob man auf der Stadt oder dem Land Aktionen zum Frauentag ausrichte – es sei lediglich das Vorgehen, das sich anpasse. Jeder Bereich habe seine eigenen Möglichkeiten und Chancen, Frauen mit seinen Aktionen zu erreichen, erklärt sie.

Kiep: „Es sind die kleinen Dinge, bei denen es anfängt“

Auch im Alltag können sich Frauen für mehr Gleichberechtigung engagieren. Es sind meistens kleine Dinge, bei denen es anfängt: Stärke zeigen, selbstbewusst sein. „Stetig Tropfen höhlt den Stein“, erklärt sie. Ihrer Meinung nach trauen sich heute noch zu wenige Frauen, die Kraft zu zeigen, die in ihnen steckt.

Doch gerade im Berufsleben und vor allem in der freien Wirtschaft gibt es noch jede Menge Probleme. Kann es wirklich gewährleistet werden, dass die Gehälter vieler Frauen reichen, um sich selbst zu versorgen oder eine angemessene Rente zu erhalten? In Kieps Augen sei das Ausbeuterei. Auch falle ihr auf, dass es meistens Frauen sind, die sich sozial engagieren, während die Männer häufiger Aufgaben übernehmen würden, die Prestige brächten.

Dabei sei es vollkommen egal, ob es sich um Mann, Frau, Trans, Nicht-Binär oder andere handelt. „Wir sind alle Menschen und wir sind alle gleichwertig. Wir sind doch alle wertvoll“, betont Kiep. Alles sollte sich in der Waage halten. Keiner habe das Recht, das Empfinden eines anderen zu kritisieren.

Die Frauen-Filmabende in Herzberg

Auch unsere Region will Erinnern und aufmerksam machen. Deshalb laden am Mittwoch, 8. März, und Dienstag, 14. März, die Gleichstellungsbeauftragten der Städte Bad Lauterberg, Herzberg und der Einheitsgemeinde Bad Grund zu zwei Frauen-Filmabenden in die Central-Lichtspiele Kinowelt Herzberg ein. Ab 18 Uhr werden dort nach einem Sektempfang Filme gezeigt, die Gleichstellungs- und Frauenrechtsrelevante Themen behandeln.

Entstehung der #metoo-Bewegung

Gespielt wird zum Auftakt der Reihe das amerikanische Filmdrama „She Said“ (2022), welcher die Geschichte der zwei New York-Times-Journalistinnen Megan Twohey und Jodi Kantor und ihre Recherchen zu den Enthüllungen des Weinstein-Skandals von 2017 nachstellt. Ihr, mit dem Pulitzer-Preis 2018 ausgezeichneter, Bericht ist maßgeblich für die Entstehung der #metoo-Bewegung mitverantwortlich und hatte die ausbeuterischen Arbeitsverhältnisse der Frauen in Hollywood aufgezeigt.

Am 14. März zeigt das Kino den Episodenfilm „Wunderschön“ der Regisseurin und Schauspielerin Karoline Herfurth. Der Film zeigt die Lebenswirklichkeit von fünf verschiedenen Frauen und ihren Problemen mit den Themen Selbstbild und Selbstoptimierung. Die Deutsche Film- und Medienbewertung stuft diesen Film als besonders wertvoll ein und lobt vor allem den Humor, mit dem diese gesellschaftlich strittig diskutierten Themen dargestellt werden.

Aber nicht nur Herzberg am Harz ist Schauplatz der Veranstaltungen anlässlich des internationalen Frauentags 2023. Im ganzen Landkreis Göttingen finden Selbstverteidigungskurse, Lesungen, Workshops zur Selbstfürsorge oder Frauenfrühstücke statt.

Übersicht der Veranstaltungen zum Internationalen Frauentag im Südharz:

Am 8. März

9-12.30 Uhr: Frauenfrühstück im Rathaus Duderstadt, Stadt Duderstadt, Marktstraße 66 in Duderstadt, Anmeldung: 05527/8410

12-15 Uhr: Aktionstag zum Weltfrauentag, Aktionsbündnis Marktplatz, Altes Rathaus Göttingen

14-16 Uhr: Selbstfürsorge – Unterstützung in Krisenzeiten, Referentin: Betina Lipke, Gleichstellungsstelle Landkreis Göttingen, Kreishaus Göttingen, Reinhäuser Landstraße 4 in Göttingen, Anmeldung: Jeksties@landkreisgoettingen.de

15.30 Uhr: „Mädchen töpfern“, Mädchencafé Kratzbürste, Mitmach-Atelier Eckstein, Hauptstraße 80 in Bad Lauterberg, Anmeldung: 0160/96872783

18 Uhr: Frauen-Filmabend „She Said“, Central-Lichtspiele Kinowelt Herzberg, Hauptstraße 42A in Herzberg

Am 9. März

9-11 Uhr: Mit Stil und Farbe zurück in den Beruf! – Neue Impulse für Wiedereinsteigerinnen, Referentin: Nadja Gilhaus, VHS Göttingen, Raum 003/004, Bahnhofsallee 7 in Göttingen, Kontakt: wiedereinstieg@vhs-goettingen.de

Am 11. März

7-13 Uhr: Frauen-Info-Stand auf der Marktstraße, vormittags zum Wochenmarkt in Duderstadt, Stadt Duderstadt, Marktstraße in Duderstadt

9-16 Uhr: Selbstverteidigung für Mütter und interessierte Frauen, Mädchencafé „Kratzbürste“, Manyways Familienzentrum, Heikenbergstraße 3 in Bad Lauterberg, Anmeldung: 0160/96872783

Am 11. und 12. März

11. März: 10-15 Uhr, 12. März: 11-15 Uhr: Wendo-Wochenend-Workshops für Frauen, Kore e.V., Berliner Straße 1 in Göttingen, Anmeldung: 0551/57453

Am 12. März

14.30 Uhr: Mädchen-Filmnachmittag „Madison – Ungebremste Girlpower“, Central-Lichtspiele Kinowelt Herzberg, Hauptstraße 42A in Herzberg

Am 14. März

18 Uhr: Frauen-Filmabend „Wunderschön“, Central-Lichtspiele Kinowelt Herzberg, Hauptstraße 42A in Herzberg

Am 15. März

15.30 Uhr: Entspannung für Mädchen, Mädchencafé „Kratzbürste“, Manyways Familienzentrum, Heikenbergstraße 3 in Bad Lauterberg, Anmeldung: 0160/6872783

Am 16. März